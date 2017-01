SPD-Neujahrsempfang : Albig fordert mehr Bundespolizei

1 von 1 Foto: Thieme 1 von 1

Pinneberg | Neujahrsempfänge sind stets ein willkommener Anlass, über gute Vorsätze für die folgenden Monate zu räsonieren. Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) tat dies beim großen Treffen der Genossen im Pinneberger Ratssaal jedoch kurz und bündig: „Ich habe für 2017 nur einen Vorsatz. Ich will auch im nächsten Jahr hier wieder als Ministerpräsident stehen.“

Das Jahr 2017 steht im Zeichen des Wahlkampfs. Im Herbst steht die Wahl des Bundestags an, am 7. Mai die des schleswig-holsteinischen Landtags. Nach Einschätzung Albigs hat die politische Auseinandersetzung kurz vor einem Urnengang für viele Menschen etwas anrüchiges. Dem begegnet er: „In den Wahlkampf zu gehen, ist ein Geschenk für jeden Demokraten.“ Ihm werde gelegentlich vorgeworfen, Dinge nur zu tun oder zu sagen, um wiedergewählt zu werden. Dazu sagte Albig: „Natürlich möchte ich wiedergewählt werden. Es ist meine Absicht, das Land so zu gestalten, wie ich es mir vorstelle.“

Kein Wunder also, dass Albig eine positive Bilanz der zu Ende gehenden Regierungszeit zog, um sich erneut zu empfehlen. „Ich kann 2000 Lehrerstellen mehr präsentieren, als es unter einem anderen Ministerpräsidenten geplant war“, sagte er. Es mache ihn zudem stolz, dass die Landesregierung kostenfreie Kita-Plätze ermöglichen wolle. Er räumte allerdings ein, dass es dafür einen langen Atem brauche. „Ich sage den Familien: Wir benötigen dafür vielleicht ein Jahrzehnt. Und es heißt für Euch: Wenn ihr das wollt, müsst ihr mich noch zweimal wiederwählen. Dann habt ihr es geschafft.“

Viel Zeit nahm sich Albig für das Thema „Flüchtlinge“ – für die Schleswig-Holsteiner kein unbekanntes, wie er sagte. „Wir wissen wie das ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es eine Million Flüchtlinge, die wir aufgenommen haben.“ Er sei stolz darauf, dass sich die Ehrenamtlichen in den Gemeinden nicht zuerst fragten, wie man möglichst viele Menschen schnell wieder loswerden könne, sondern fragten, wie man sie zu einem Teil der Gesellschaft mache. „Ich will nicht vermessen sein und schon von Integration sprechen. Aber wir haben an keiner Stelle Probleme mit gelebter Aufnahme gehabt.“ Von den 40 000, die gekommen seien, sei niemand ohne Obdach und niemand ohne Essen geblieben.

Zur Sicherheitsfrage sagte der Ministerpräsident: „Wir sind als Rechtsstaat in der Lage, uns denen zuzuwenden, die unsere Hausordnung nicht akzeptieren. Wir müssen die Einzeltäter ergreifen, um alle anderen zu schützen.“ Es irritiere ihn, dass Konservative stets über neue Technik wie Fußfesseln debattierten. „Wir brauchen vor allem genug Polizisten. Aber ich höre nichts von einer Verstärkung der Bundespolizei. In Schleswig-Holstein haben wir dagegen die Polizei bis zur Ausschöpfung unserer Ausbildungskapazität hochgefahren.“ Albig warnte, sich politischen Scharfmachern zuzuwenden: „Noch nie hat es den Ängstlichen geholfen, die Angstmacher zu wählen.“

von Tobias Thieme

erstellt am 12.Jan.2017 | 10:00 Uhr