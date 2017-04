Region Pinneberg in Kürze : +++ Aktionstag gegen Plastikmüll +++ Elmshorn: Margarethenstraße gesperrt +++ Barmstedt: Debatte über Klimaschutz +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Florian Kleist 1 von 1

Pinneberg Mehr als 600 Kilogramm Müll produziert jeder Deutsche pro Jahr – und vieles davon ist Plastik. Auf die besonderen Probleme bei dessen Entsorgung und die Möglichkeiten, Müll zu vermeiden, soll beim „Markt der Nachhaltigkeit“ am Donnerstag, 13. Juli, in Pinneberg hingewiesen werden.

Elmshorn Wegen eines privaten Hausbauvorhabens wird die Elmshorner Margarethenstraße in Höhe der Hausnummer 5 im Zeitraum vom 24. April bis voraussichtlich zum 31. Mai voll gesperrt. Ein Passieren des betroffenen Abschnitts der Straße wird für diesen Zeitraum nicht möglich sein, wie die Stadt mitteilt. Der Bereich sollte umfahren werden.

Barmstedt Die Mitglieder des Hauptausschusses Barmstedt kommen am Dienstag, 25. April, zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Unter Punkt 6 der Tagesordnung „Energieeffiziente Kommune – Bericht zum Energie- und Klimaschutzmanagement“ soll an diesem Abend ein Energie- und Klimaschutzleitbild der Stadt Barmstedt verabschiedet werden.

Uetersen „Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf“, so heißt das neueste Abenteuer der kleinen Kobolde, die derzeit im Burg-Kinocenter zu sehen sind. In den Genuss der Vorpremiere kamen Mädchen und Jungen in oder ohne Begleitung ihrer Eltern, insofern sie sich an der Pyjama–Party an der Marktstraße 24 beteiligt hatten.

Schenefeld Die Diakoniestation in Schenefeld gründet einen neuen Gesprächskreis für Angehörigen von Dementen. Teilnehmer können sich austauschen. Kontakte für private Unternehmungen knüpfen und Hilfe zur Selbsthilfe erhalten. Die Gruppe wird sich an jedem dritten Montag im Monat von Mai bis November treffen. Der erste Termin ist der 15.Mai.

Quickborn Ein Dutzend freiwillige Helfer haben vor dem Osterwochenende den Steg für den Lehrpfad im Himmelmoor fertig gestellt. Zahlreiche Besucher probierten ihn bereits aus. Auch das Gerüst der Schutzhütte ist bereits aufgebaut. Des Weiteren stehen die Schilder schon an Ort und Stelle – allerdings noch ohne die Infotafeln, die Besuchern die Besonderheiten des Moors sowie Flora und Fauna näherbringen sollen.

Hamburg Hamburgs Einzelhändler sehen dem G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Juli in Hamburg mit gemischten Gefühlen entgegen. „Gelassenheit ist das Gebot der Stunde“, sagte die Geschäftsführerin des Handelsverbands Nord in Hamburg, Brigitte Nolte, und mahnte eine sachgerechte Diskussion an.

Schleswig-Holstein Schwere Vorwürfe gegen eine Krebsklinik in Oberbayern: Das Medias-Klinikum in Burghausen soll für den Erfolg einer Krebstherapie geworben haben mit Protagonisten, die bereits verstorben sind. Darunter befindet sich nach Recherchen des NDR auch ein Mann aus Bargteheide im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein.