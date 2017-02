Aktion von Frauen für Frauen

1 von 1 Foto: Heiderhoff 1 von 1

Die Rellinger Gleichstellungsbeauftragte Dorathea Beckmann, Vertreter sämtlicher Vereine, Verbände sowie diverse weitere Unterstützer veranstalten den traditionellen Rellinger Frauen-Kleidermarkt bereits zum 14. Mal. „Wir sind hochmotiviert, die Veranstaltung wieder zu organisieren“, betonte Beckmann. Der Secondhand-Verkauf in allen Größen einschließlich Caféteria und Eine-Welt-Laden ist am Sonnabend, 18. Februar von 14 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 19. Februar, von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Der Erlös aus dem vergangenen Kleidermarkt betrug 6000 Euro. Der Betrag ging, wie auch 2016, an die Organisation Femnet. Die agile Einrichtung setzt sich für Rechte von Arbeiterinnen in Indien und Bangladesch ein. „Nach wie vor ist es dringend geboten, die teils unter erbärmlichen Umständen arbeitenden Frauen zu unterstützen“, betonte Beckmann. Während der vergangenen 13 Jahre gelang es den Frauen bereits, 81 000 Euro zu spenden.



Sortierung in verschiedene Bereiche

Mehr als 40 Helfer stehen bereit, um den Kleidermarkt zu organisieren. Die Kleiderspenden können am Freitag, 17. Februar, von 15 bis 18 Uhr im RTV-Turnerheim, Hohle Straße 14, abgegeben werden. Zu den erwünschten Kleiderspenden gehören T-Shirts Blusen, Pullover, Röcke, Hosen, Kleider, Schuhe, Mäntel, Jacken, Tücher und Taschen für Frauen in allen Größen. „Die nach unterschiedlichen Bereichen sortierte Kleidung ist etwas Besonderes“, erläuterte Beckmann. Es gebe junge Mode, kleine wie große Größen und eine Designer-Ecke mit individuellen Preisen. T-Shirts, Blusen und Pullover werden beispielsweise zu einem Preis von zwei bis vier Euro verkauft, Mäntel für acht Euro. Das Team rundet beide Kleidermarkt-Tage am Sonnabend um 16 Uhr und am Sonntag um 12 Uhr mit einer Modenschau ab.

Der Kleidermarkt lebt vor allem von den großzügigen Spenden „von Frauen für Frauen“. Die Veranstalter, darunter auch die Agenda 21, haben den Aspekt Nachhaltigkeit im Blick. 60 Prozent der neu gekauften Kleidung werde laut neuerer Studie nicht getragen, sondern entsorgt. „Der Markt ist überschwemmt mit neuer Kleidung“, so Beckmann. Das Team sei bestrebt, diese wieder zu verwerten.

Der Kleidermarkt wird abgerundet mit fair gehandeltem Kaffee und Kuchen – angeboten in der Cafeteria – wie weiteren Produkten des Eine-Welt-Ladens. Während das Café für Frauen, Männer und Kinder ihre Pforten öffnet, hat der Markt nur für Frauen geöffnet. Der Ertrag aus der Cafeteria kommt ebenfalls dem aus dem Kleidermarkt gesammelten Gesamt-Erlös zugute. Der Eintrittspreis für den Markt beträgt einen Euro. Übrig gebliebene Kleidung geht an den Arbeiter-Samariter-Bund Hamburg.