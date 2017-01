Das Sonntagsgespräch : „Ältere und jüngere Bürger zusammenbringen“

1 von 1 Foto: Lars Zimmermann 1 von 1

Rellingen | Christoph Rind ist ab dem 1. Januar ehrenamtlicher Geschäftsführer der Bürgerstiftung Rellingen. Im Sonntagsgespräch erklärt er unter anderem, was er sich für seine neue Aufgabe vorgenommen hat.

Was hat Sie dazu bewogen, die Aufgabe als Geschäftsführer der Bürgerstiftung zu übernehmen?

Die äußeren Umstände passen einfach. Da ich seit dem 1. Dezember im Ruhestand bin, habe ich Zeit, diese Aufgabe zu übernehmen. Als ich gefragt wurde, ob ich Geschäftsführer werden will, habe ich mich intensiv mit der Bürgerstiftung beschäftigt. Es fasziniert mich, dass die Stiftung durch das Erbe einer Rellingerin entstanden und das Geld nicht im Gemeindeetat versickert ist, sondern zweckgebunden in einer Stiftung angelegt wurde. Die Stiftung ist es allemal wert, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Was glauben Sie, was Sie erwartet?

Der ehrenamtliche Geschäftsführer ist derjenige, der in der täglichen Arbeit der Ansprechpartner ist. Ich muss mich darum kümmern, dass Rellinger Bürger weiterhin bereit sind, diese Stiftung zu unterstützen – sowohl finanziell als auch durch ihren Einsatz. Die bisher durchgeführten Veranstaltungen sollen fortgesetzt werden. Zu meinen Aufgaben gehört außerdem Büroarbeit, zum Beispiel die Vorbereitung der Beiratssitzungen. Dazu will ich neue Ideen einbringen. Wir müssen auch neue Angebote ins Leben rufen, um den Stiftungsgedanken in Rellingen am Leben zu erhalten. Jugend, Senioren, Bildung, Sport, Kultur - es gibt viele Einsatzgebiete, in denen sich die Stiftung engagiert. Daran wird sich nichts ändern.

Haben Sie schon Ideen für neue Projekte?

Wir haben Angebote für ältere und jüngere Rellinger. Ich würde mir wünschen, dass wir diese beiden Gruppen zusammenbringen. Beide haben zu selten Kontakte miteinander. Aus meiner Sicht besteht aber eine große Bereitschaft, aufeinander zuzugehen. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel gemeinsames Kochen verschiedene Altersgruppen zusammenführt und generationsübergreifende Verbindungen schafft.

Worin liegt die Stärke der Stiftung?

Wir haben eine große Zahl von Helfern und Freiwilligen, die mit anpacken, wenn etwas zu tun ist und die auch eigene Ideen einbringen.

Worauf freuen Sie sich besonders?

Auf die neuen Kontakte, die ich in Rellingen knüpfe. Ich lebe zwar seit mehr als 30 Jahren in der Gemeinde, hatte durch meine berufliche Arbeit aber immer relativ wenig Zeit. Bekanntschaften haben sich vor allem durch die Schule der Kinder oder durch die katholische Kirche, in der ich lange aktiv war, ergeben. Ich denke, dass durch die neue Aufgabe meine Wurzeln noch mehr gestärkt werden.

Welche Bedeutung hat die Stiftung für Rellingen?

Eine sehr große. Sie hat viele Veranstaltungen ausgerichtet, von denen manche Bürger gar nicht wissen, dass dahinter die Bürgerstiftung steht. Seniorenbetreuung, Hilfe für junge Familien, Schul-T-Shirts für alle Erstklässler - die Stiftung macht einiges möglich. Als wir die T-Shirts in den Schulen verteilten, wussten sogar einige Grundschüler über die Stiftung Bescheid. Das hat mich überrascht, zeigt aber, dass die Stiftung inzwischen ein wichtiger Teil von Rellingen ist.

Was gefällt Ihnen besonders an Rellingen?

Die Nähe zu Hamburg ist sicherlich ein großer Vorteil. Rellingen ist aber trotz allem ein gewachsener Ort und keine künstliche Vorstadt. Das symbolisiert die Barockkirche in der Ortsmitte. Die Gemeinde hat zudem ein sehr schönes Zentrum, in dem man alles bekommt, was man für das tägliche Leben braucht. Ich habe auch das Gefühl, dass hier Probleme angepackt werden und die Verwaltung sehr bürgernah ist. Man merkt, dass die Menschen mit ihrem Umfeld zufrieden sind. Das wirkt sich auf das tägliche Leben aus. Hier herrscht ein freundliches und rücksichtsvolles Miteinander.

Christoph Rind (61) ist verheiratet und hat fünf erwachsene Kinder. Er arbeitete als Journalist, ist aber vor einigen Wochen aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden.

von Lars Zimmermann

erstellt am 08.Jan.2017 | 14:00 Uhr

