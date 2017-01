Region Pinneberg in Kürze : +++ 80.000 Beschwerden über Fluglärm +++ Neues Gewerbegebiet für Elmshorn +++ Wilde Müllkippen +++

1 von 1 Foto: Boris Roessler/dpa 1 von 1

Hamburg Die Menschen im Hamburger Umland fühlen sich deutlich mehr durch Fliegerlärm vom Flughafen gestört als die Hamburger, die in Flughafennähe wohnen. Zu diesem Ergebnis kommt die neue Fluglärmbeschwerde-Statistik für das Jahr 2016, die die Hamburger Umweltbehörde ausgewertet hat. Die Fluglärmschutzbeauftragte Gudrun Pieroh-Joußen sagte, es sei auffällig, dass die Beschwerden 2016 „regional sehr unterschiedlich verteilt waren – auch wenn die tatsächliche Lärmbelastung benachbarter Stadtteile und Gemeinden oft ähnlich stark war“. Die Bewohner des Kreises Storman beschweren sich am häufigsten, 81.120 Mal im vergangenen Jahr. Im Vergleich: Auf dem Kreis Pinneberg gingen nur 1550 Beschwerden ein.

Elmshorn Die Stadt Elmshorn plant ein neues Gewerbegebiet an der Wittenberger Straße, direkt hinter der Autobahnbrücke über die A23. Das Besondere: Es ist das erste Gewerbegebiet, das die Stadt selbst entwickelt. Und es handelt sich um ein interkommunales Projekt, denn etwa ein Fünftel der anvisierten etwa 20 Hektar gehört zur Gemeinde Kölln-Reisiek. Die Grundstückseigentümer haben einem Verkauf bereits zugestimmt, nur die Entscheidung des Amts Elmshorn-Land steht noch aus.

Schleswig-Holstein Gartenabfälle am Waldrand, Sperrmüll auf Parkplätzen und alte Autoreifen auf den Feldern: In Schleswig-Holstein sind wilde Müllkippen ein großes Problem. In Kiel lagen die Kosten für die Entsorgung zuletzt bei 120.000 Euro, in Lübeck bei 52.000 Euro und der Kreis Rendsburg-Eckernförde muss jährlich 25000 Euro aufwenden.

Wedel Wedels Umweltbeirat gehen die Mitglieder aus: Mit Umzug von Max vom Bruch zählt er nur noch vier Mitglieder. Neun sollten es eigentlich sein. Das Gremium, das mit Rede- und Antragsrecht in vier Ausschüssen vertreten ist und in ebenso vielen Arbeitsgruppen mitwirkt, sucht nun dringend Verstärkung.

Ellerau Es brodelt in Ellerau. Nachdem der ehrenamtliche Bürgermeister Eckart Urban (SPD) am Mittwoch einen Stopp aller Vorbereitungen zur Wahl eines hauptamtlichen Gemeindeoberhaupts verkündet hatte, schlug ihm gestern aus den anderen Fraktionen deutliche Kritik entgegen. Einige Gemeindevertreter stimmten ihm aber zu. Es herrscht geteilte Stimmung in der Gemeinde.

Pinneberg Es ist die schnelle Route in Richtung Innenstadt vom Hindenburgdamm zur Friedrich-Ebert-Straße. Ohne den Umweg über Auwiese, Damm und Bismarckstraße. Jetzt ist der Weg, der sich östlich am Gebäude der AOK Nordwest und dann an der Pinnau entlangschlängelt, dicht. In den vergangenen Tagen mussten Radfahrer und Fußgänger, die vom Hindenburgdamm auf den Schleichweg einbiegen wollten, erstaunt abbremsen: Ein Zaun und kleine Bäume versperrten den Zugang. Einige Anwohner sind sauer.

Schenefeld Der weltbekannte Abenteurer Arved Fuchs liebt die polaren Regionen der Erde. Am Mittwoch, 25. Januar, nimmt er seine Besucher mit auf eine Expedition mit beeindruckenden Bildern. Im Schenefelder Forum präsentiert der Forscher seine Multivision-Show „Grönland – 35 Jahre Abenteuer in Eis und Schnee“.

Barmstedt Das Programm steht, und der Countdown läuft: Am Freitag und Sonnabend, 3. und 4. März, geht die diesjährige Ausgabe der traditionellen „Blau-Weissen-Nächte“ in der Sporthalle Heedeerbrook in Barmstedt über die dortige Bühne. „An diesen zwei Tagen wird die Sporthalle Heederbrook zur absoluten Party- und Comedy-Bauchredner-Hochburg“, verspricht Organisator Günter Sattler, der mehrere Knüller und auch viel Neues für die beiden tollen Tage ankündigen kann.