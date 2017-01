300 000 Euro für Miete von Containern

Wahlkampfgetöse? Die Bundes-SPD will den Haushaltsüberschuss in Höhe von 6,2 Milliarden Euro in die Schulsanierung stecken. Rellingen sieht sich längst aufgrund der Investition in den Ausbau der Caspar-Voght-Schule (CVS) zur Grund- und Gemeindschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe mit dem Realismus konfrontiert: Etwa 14 Millionen Euro will die Kommune investieren. Am Donnerstag, 19. Januar, trifft sich der Schulausschuss ab 19 Uhr im Musikraum der Brüder-Grimm-Grundschule (BGS), um weiter an Details zu formen.

In der Schmiedestraße 38 geht es unter anderem darum, in welchen Räumen die Oberstufen-Schüler sowie die neuen fünften Jahrgänge untergebracht werden. Fakt ist: Die Räume 223 bis 226 werden als Klassenräume für die Oberstufe durch das Gebäudemanagement saniert. Gleichzeitig werden dort ein Gruppenraum sowie ein Lehrervorbereitungsraum entstehen – Standard für die anderen Klassenräume. Für den Jahrgang 5 sollen die Räume 14 bis 18 hergerichtet werden. Diese befinden sich im Übergang von der Gemeinschafts- zur Grundschule.

Sanierung bei laufendem Unterricht: Das wird – darüber sind sich alle Beteiligten einig – die größte Herausforderung. Ausweichquartier entweder in Modulbauweise oder mit Klassenraumcontainer – es läuft wohl auf die Containerlösung – 300 000 Euro Miete für 30 Monate hinaus, heißt es vorab von Verwaltungsseite. Auch dürfte die Variante „Doppelnutzung von Klassenräumen“ ein Thema sein. Die Schulleitung will sich im Gremium dazu äußern.

von Dietmar Vogel

erstellt am 14.Jan.2017 | 16:00 Uhr