Region Pinneberg in Kürze : +++ 25 Jahre Fähre Kronsnest +++ Bahnhof Pinneberg: Umgestaltung geht voran +++ A7: Fahrbahnsanierung verschoben +++

Neuendorf Am 1. Mai startet die Fähre Kronsnest in ihre neue Saison. An den Ufern der Krückau werden wieder hunderte Gäste erwartet. Das Programm ist noch umfangreicher als in den Vorjahren. Grund ist das Jubiläum der Fähre, die es bereits seit 25 Jahren gibt. 1992 wurde der Fährverein gegründet, 1993 legte der hölzerne Fährkahn namens „Hol Över“ erstmals ab. Seither nutzen 6000 bis 7000 Passagiere Jahr für Jahr Deutschlands kleinste Fähre.

Pinneberg Während täglich etwa 16.500 Menschen ein und aussteigen, machen Bauarbeiter Pinnebergs Bahnhof fit für die Zukunft. Die Park&Ride-Anlage steht, derzeit entsteht der Busbahnhof, dessen Fertigstellung die Stadt im Herbst verkünden möchte. Auf der Liste der Umgestaltungsmaßnahmen stehen noch der Vorplatz, das Empfangsgebäude, die Bahnsteige und die Südseite. Die Bauarbeiten werden bis in die 2020er Jahre andauern.

Hamburg Die auf der A7 südlich des Elbtunnels geplanten Bauarbeiten sind erneut verschoben worden. Grund sei das erwartete Regenwetter am Wochenende, teilte die Hamburger Verkehrsbehörde am Freitag mit. An diesem Wochenende hätte der Fahrbahnbelag zwischen Heimfeld und Moorburg in Richtung Norden saniert werden sollen. Doch der Asphalt brauche trockene Bedingungen, um ohne Blasenbildung auszuhärten.

Wedel Am Freitag, 28. April, sowie Dienstag und Mittwoch, 2. und 3. Mai, wird die ABC-Straße in Höhe Hausnummer 5 – Bereich zwischen Hafenstraße und Schloßkamp – voll gesperrt. Dies teilt die Verwaltung mit. Grund sind für Betonarbeiten. Der Verkehr muss während dieser Zeit über die Hafenstraße oder den Schloßkamp ausweichen.

Uetersen Noch in diesem Jahr möchte der Uetersener Architekt Maik Timm mit seinem Bauvorhaben an der Bleekerstraße beginnen. In bester Altstadtlage sollen sieben Mehrfamilienhäuser entstehen. 40 Eigentumswohnungen sollen anschließend verkauft werden. Es gebe bereits mehrere Reservierungen, so Timm im Gespräch mit unserer Zeitung. Timm hatte nach langem Ringen den Zuschlag von der Politik erhalten, wie gewünscht zu verfahren. Das Gelände des früheren Kreiskrankenhauses Uetersen kaufte Timm von den Pinneberger Regio Kliniken.

Quickborn Er ist 24 Jahre jung, lebt in Wien und gehört zu den talentiertesten jungen Lyrikern Deutschlands: Die Poesie des Quickborners Timo Brandt ist preisgekrönt. Nun hat er seinen ersten Gedichtband mit dem Titel „Enterhilfe fürs Universum“ vorgelegt. Darin greift Brandt die Themen auf, die seine Generation bewegen – in Gedichten, die sich fast wie Songtexte lesen. So könnte das Genre, das immer noch ein Nischendasein fristet, eine Zukunft haben.

Schleswig-Holstein Wie oft fehlen die Schleswig-Holsteiner krankheitsbedingt bei der Arbeit? Im vergangenen Jahr jedenfalls seltener als noch 2015. Das geht aus den lokalen Vorab-Daten des Gesundheitsreports der Techniker Krankenkasse (TK) in Schleswig-Holstein hervor. Die Zahl der Fehltage ist demnach seit Langem erstmals wieder gesunken - und zwar um 0,6 Prozent, auf durchschnittlich 16,7 Fehltage im Jahr.