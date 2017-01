2,1 Millionen Euro sind reserviert

1 von 1 Foto: Erdbrügger 1 von 1

Gute Nachrichten: Auf Pinneberg warten Fördergelder in Höhe von 2,1 Millionen Euro. Das sagt Fachbereichsleiter Heiner Koch im Interview mit dieser Zeitung. „Wir können die Förderanträge theoretisch bis Mitte 2019 stellen, was allerdings absolut nicht unser Ziel ist“, erklärt der Experte.



Frage: Sie sind 100 Tage im Amt. Ziehen Sie bitte ein kurzes Fazit.

Heiner Koch: Die ersten Tage und Monate waren sehr spannend. Es ist ein sehr vielfältiger Bereich und von allen Seiten wurden Probleme an mich herangetragen, die meine Aufmerksamkeit benötigten und auch immer noch benötigen. Ein wenig Zeit habe ich daher schon gebraucht, bis ich mich in den ganzen Themen zurecht gefunden habe. Für eine komplette Einarbeitung reichen 100 Tage bei einem solch komplexen Aufgabenfeld allerdings nicht aus. Ich muss aber an dieser Stelle auch einmal erwähnen, dass ich ein tolles Team vorgefunden habe und sehr herzlich aufgenommen wurde, was mir den Einstieg sehr erleichtert hat.

Wieso stellt die Vorlage eines detaillierten Schulbausanierungsplans ein so großes Problem dar?

Das Hauptproblem ist, dass es eine Vielzahl von Themen gibt, die hier mit reinspielen. Da sind nicht nur die baulichen Themen, es kommen auch immer wieder neue Anforderungen aus Bereichen wie Barrierefreiheit, Brandschutz oder dem pädagogischen Bereich hinzu. Auf viele dieser Dinge haben wir gar keinen Einfluss. Wir müssen das nächste Jahr nutzen, um den Schulgebäudesanierungsplan zu aktualisieren und die Schulentwicklungsplanung mit einfließen zu lassen, um auch schulische Belange mit zu berücksichtigen. Anschließend muss die Planung kontinuierlich fortgeschrieben werden.



Welche Projekte werden in 2017 in Angriff genommen?

Ich würde hier die drei größten Projekte nennen, die wir angehen wollen: Das sind der Umbau von Haus 1 an der Gugs, der Innenhof sowie der Bauteil Nord an der THS sowie die Vorbereitung für den Ersatz- und Erweiterungsbau an der JCS. Dazu kommen weitere Projekte wie Dachsanierungen, WC-Sanierungen und Brandschutzmaßnahmen.

Würden Sie Ihre Hand dafür ins Feuer legen?

Es ist unser aller Ziel, diese Projekte im geplanten Zeitraum umzusetzen. Allerdings gibt es viele Faktoren, die dieses beeinflussen.



Welche wären das?

Wir wollen zum Beispiel strukturelle Veränderungen vornehmen. Im Stellenplan 2017 gibt es zum Beispiel eine Stelle für einen zusätzlichen Fachdienstleiter. Der Fachdienst Kindergärten und Schulen soll aufgeteilt und teilweise erweitert werden, sodass wir zukünftig einen Fachdienst Schulen und einen Fachdienst Kindergärten und Jugend haben werden. Das Ganze kann schnell gehen oder sich in die Länge ziehen, das können wir nur schwer beeinflussen. Es hängt davon ab, wie schnell der Stellenplan genehmigt wird und die Stelle besetzt werden kann.



Reichen die zwölf Millionen Euro, die in den Haushalt eingestellt wurden? Die Grünen sagen, dass tatsächlich viel weniger Geld zur Verfügung steht.

Es geht hierbei um Sanierungsmaßnahmen wie beispielsweise die Mischwasserentflechtung an der Gugs, welche je nach Betrachtungsweise nicht zur Schulbausanierung zählt. Von solchen zwingend notwendigen Entwässerungsmaßnahmen sieht am Ende meist niemand etwas. Die Frage ist also, inwieweit haben die Schule oder die Schülerinnen und Schüler etwas davon? Sie können zunächst einmal weiterhin ihre sanitären Anlagen benutzen. Da sie dieses jedoch auch jetzt können, kann hier nicht zwingend von einem Vorteil gesprochen werden. Im Zusammenhang mit der Mischwasserentflechtung wird jedoch auch die Kellerwandabdichtung in Haus 3 durchgeführt. Sobald der Keller trockengelegt wurde, steht dieser der Schule wieder für die Nutzung zu Verfügung. Zudem müssen im Zuge der Mischwasserentflechtung die Oberflächen wiederhergestellt werden. Hier werden auch die schulischen Belange mit berücksichtigt, so dass der Schulhof auf Wunsch der Schule angepasst werden kann. Daraus ergeben sich weitere Vorteile für die Schule. Es ist aus meiner Sicht schwierig, eine Differenzierung zwischen Schulbausanierung und Nicht-Schulbausanierung vorzunehmen. Ich würde sagen, dass eine solche Maßnahme der Schule zugute kommt, was im Endeffekt das Wichtigste ist.

Jens Bollwahn, der sich derzeit um die Jahresabschlüsse kümmert, hat gesagt: Wenn man die Anstrengungen verdoppele, sei nur die Hälfte der Arbeit zu schaffen. Wie sehen Sie das?

Von den reinen Zahlen der letzten Jahre her ausgehend, hat Herr Bollwahn absolut recht. Ich teile seine Auffassung, dass wir uns verbessern müssen und auch werden, damit wir am Ende des Jahres möglichst viele der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch verbaut haben.



Könnte die Schulbausanierung beschleunigt werden, wenn man mehr Geld investieren würde?

Bei der Schulbausanierung gibt es eine ganz schwierige Gesamtgemengelage. Der Baubranche geht es vermeintlich gut. Die Auftragsbücher der Firmen sind voll. Niemand steht Schlange und wartet darauf, dass die Stadt Pinneberg kommt und sagt: Wir möchten gern bauen. Zudem gibt es mit den Sommerferien im Normalfall für viele Maßnahmen an den Schulen ein relativ kleines Baufenster, um den Schulbetrieb nicht zu sehr zu beeinflussen. Dieses sind nur zwei von vielen Punkten, die Einfluss auf die Schulbausanierung haben. Viele Zahnräder müssen ineinander greifen, um die Schulbausanierung zu beschleunigen. Es reicht daher nicht aus, einfach nur mehr Geld bereitzustellen. Es geht auch um Personal, um Strukturen, Prozesse und so weiter.



Die Schulallianz möchte, dass alle Maßnahmen bis 2018 umgesetzt werden. Ist das zu schaffen?

Bei Betrachtung der aktuellen Zahlen und Fakten muss realistisch betrachtet gesagt werden, dass dieses nicht zu schaffen ist. Im nächsten Jahr werden wir die Schulgebäudesanierungs- und -entwicklungsplanung fortschreiben. Parallel dazu müssen wir Prozesse optimieren und vernünftige Strukturen entwickeln. Anschließend können wir realistisch sagen, wie lange es noch dauern wird.



SPD-Ratsherr Kai Vogel hat kritisiert, dass die Förderanträge über 2,1 Millionen Euro noch nicht gestellt worden sind. Ist es so schwer, Förderanträge zu stellen?

Als ich angefangen habe, war ich mit einem Mitarbeiter vom Kommunalen Servicebetrieb zusammen beim Ministerium und der Investitionsbank. Und meine erste Frage war, ob es im Zusammenhang mit dem jetzigen Förderprogramm einen förderschädlichen Maßnahmenbeginn gibt. Das heißt, dass wir nicht anfangen können, ehe wir den Förderantrag gestellt haben. Es gibt viele Förderprogramme, da ist dieses so. Aus der Richtlinie konnte ich es nicht herauslesen und mir wurde dort auch bestätigt, dass es nicht so ist. Das heißt, wir können an der Gugs die Ausschreibungen laufen lassen und parallel dazu den Förderantrag erstellen. Die Schwierigkeit ist, dass das Förderprogramm auf eine klassische energetische Sanierung ausgerichtet ist. Die Maßnahmen, welche wir vorhaben, sind jedoch keine reinen Sanierungsmaßnahmen. Nehmen wir den Umbau von Haus 1 an der Gugs als Beispiel, haben wir dort eine energetische Sanierung im Sinne der Förderrichtlinie verbunden mit einer Erweiterung. Das heißt, wir müssen prozentual berechnen, wie viel der Baukosten auf die energetische Sanierung entfallen und welche Kosten der Erweiterung zuzurechnen sind. An der JCS soll es einen Ersatzbau für die Pavillons in Kombination mit einer Erweiterung geben. Da im Rahmen der Förderung Aussagen zur

CO2-Einsparung getroffen werden müssen, müssen wir eine Fiktiv-Berechnung erstellen lassen, die eine Aussage darüber trifft, wie viel

CO2-Verbrauch wir in den Pavillons haben und wie viel wir durch einen Ersatzbau einsparen können, und das wieder prozentual berechnet auf die Pavillon-Grundfläche im Vergleich zum Erweiterungsbau. Wir sind momentan dabei, die Förderanträge mit der notwendigen Sorgfalt zu erstellen und werden die Anträge anschließend einreichen.



Das Geld ist also nicht verloren?

Nein, das Geld ist nicht verloren. Wir können die Förderanträge theoretisch bis Mitte 2019 stellen, was allerdings absolut nicht unser Ziel ist. Die 2,1 Millionen Euro sind für Pinneberg reserviert und wir können sie mit Maßnahmen innerhalb der nächsten drei Jahre abfordern.



Was haben Sie sich für

2017 vorgenommen?

Ich hoffe, dass wir die Strukturen zeitnah verändert bekommen, die dafür notwendigen Stellen zügig besetzen und verschiedene Prozesse optimieren können.