Region Pinneberg in Kürze : +++ 16-Jähriger in Uetersen entwaffnet +++ Rechtsextremismus: Infotag in Pinneberg +++ Kampf gegen Plastikmüll +++

Uetersen Am Montagnachmittag meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass in der Fußgängerzone ein Jugendlicher mit einer Pistole herumfuchtele. Er sei Teil einer sechsköpfigen Gruppe. Aufgrund der Meldung wartete die Polizei nicht lange und rückte mit drei Streifenwagen und sechs Beamten an. Deutlich forderten die Beamten den 16 Jahre alten Jugendlichen auf, die Waffe niederzulegen. Anschließend wurden Pistole und Personalien überprüft. Es handelte sich um eine Softair-Waffe, die nicht vorschriftsmäßig gekennzeichnet worden war. Außerdem, so die Polizei, sind Softair-Waffen in der Öffentlichkeit verboten. Die Waffe wurde dem Jugendlichen abgenommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Pinneberg Am Mittwoch und Donnerstag, 10. und 11.Mai, zeigt das Kooperationsnetzwerk aus dem regionalen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus, dem Verein Zebra, dem Jugendschutz des Kreises Pinneberg, dem Kreisjugendring Pinneberg und dem Verbund der Stadt Pinneberg den Film „Blut muss fließen – undercover unter Nazis“. Anschließend findet im Geschwister-Scholl-Haus, Bahnhofstraße 8, eine Auswertung statt, bei der auch der Regisseur des Films, Peter Ohlendorf, mitwirken wird. Schulklassen (ab 9. Klasse) können jeweils um 8.30 sowie um 11 Uhr an der zweistündigen kostenlosen Veranstaltung teilnehmen. Personen, die in der Jugendarbeit tätig sind, haben am 10. Mai um 19 Uhr die Gelegenheit. Anmeldungen sind bis Freitag, 28. April, erforderlich.

Wedel Ein Bass-Toelpel vor Helgoland mit Müll im Schnabel: Leider kein wirklich seltener Anblick. An Norddeutschlands Küsten ist Plastikmüll allgegenwärtig. Tiere auf den Halligen und Inseln sterben qualvoll an den Folgen der Verschmutzung. Die Gefahren der Vermüllung sind Thema eines Vortrags, den Andreas Halle, stellvertretender Vorsitzender des Vereins „Küste gegen Plastik“, am Donnerstag, 4. Mai, im Rathaus Wedel hält. Dem 45-minütigen Beitrag im Rahmen der „Aktionswochen zur Müllvermeidung“ von Elbmarschenhaus, Regionalpark Wedeler Au sowie der Arge Umweltschutz Haseldorfer Marsch/ Hetlingen schließt sich eine offene Diskussion an. Beginn ist um 19 Uhr. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Elmshorn Als Politiker hat Elmshorns CDU-Fraktionschef bisher vergeblich gegen die Krähenplage in seiner Stadt gekämpft. Als Privatperson hat er jetzt eine Online-Petition gestartet. Sein Ziel: mehr als 2000 Unterstützer-Unterschriften zu sammeln. Die sollen dafür sorgen, dass die Kieler Landesregierung der Stadt Elmshorn hilft, der Krähenplage Herr zu werden.

Quickborn/Hemdingen Offiziell ist erst am 4. Mai Meldeschluss, die 250 Plätze für den 32. Run-and-Bike-Wettbewerb des TuS Holstein Quickborn sind allerdings längst vergeben. Am Sonntag, 14. Mai, fällt der Startschuss um 10 Uhr in Hemdingen, Röthmoor. Dann werden die Athleten auf einem Rundkurs durch die Gemeinden Hemdingen, Ellerhoop, Bevern und Barmstedt geleitet. Es beginnt mit einer 5,5 Kilometer langen Laufstrecke, wird mit 31 Kilometer Radfahren fortgesetzt und endet schließlich mit einer weiteren, dann elf Kilometer langen Laufstrecke. Die Sportler freuen sich auf zahlreiche Zuschauer, die sie anfeuern und ihnen die Daumen drücken.

Schenefeld Der Kunstkreis muss seinen aktuellen Standort für die Galerie im „Stadtzentrum“ Schenefeld aufgeben. Das hat die Vorsitzende Ursula Wientapper während der Jahreshauptversammlung bekantgegeben. Das Centermanagement will die Fläche vermieten. Vor vier Jahren wurden die Räume mietfrei zur Verfügung gestellt. Laut Wientapper soll es eine neue Galerie im Center geben. Die Verhandlungen liefen aber noch. Sollte keine Fläche zur Verfügung stehen, werde man sich nach einem Raum in der Stadt umsehen.

Hamburg Auf der Norderelbe in Hamburg-Veddel ist am Dienstag ein polnisches Binnenfrachtschiff gesunken. Drei Menschen an Bord hätten sich durch einen Sprung ins Wasser retten können und seien unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Das 80 Meter lange Schiff mit dem Namen „Nawa 9“ sei gerade beladen worden, vermutlich mit Kies, als es am Anleger zu sinken begann. Es seien Betriebsstoffe ausgetreten, die das Wasser großflächig verunreinigt hätten. Die Unglücksursache war noch unklar.

Schleswig-Holstein Die große Mehrheit der Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein hat einer repräsentativen Studie zufolge Schlafprobleme. Rund 78 Prozent der Befragten klagten über wiederkehrende Einschlaf- und Durchschlafprobleme, wie aus dem am Dienstag vorgestellten DAK Gesundheitsreport für Schleswig-Holstein hervorgeht. Hochgerechnet auf alle Erwerbstätigen seien dies etwas mehr als eine Million Menschen, sagte der Leiter der DAK-Landesvertretung Cord-Eric Lubinski.