Neujahrsempfang: Tangstedt : 120 Interessenten für 20 Bauplätze

1 von 1 Foto: Ute Springer 1 von 1

Tangstedt | Etwa 80 Bürger fanden sich am Sonntagvormittag zum Neujahrsempfang der Gemeinde Tangstedt in Sellhorns Gasthof ein. Während ihrer Ansprache ließ Bürgermeisterin Henriette Krohn (parteilos) das abgelaufene Jahr Revue passieren und informierte über laufende und anstehende Projekte in diesem Jahr.

„Wir mussten 2016 viele Verzögerungen hinnehmen, was unser kleines Baugebiet Bendloh anbelangt“, bedauerte Krohn. Die Ausschreibungen zur Erschließung des Gebiets lägen nunmehr in den letzten Zügen, so dass voraussichtlich im April mit den Arbeiten begonnen werden könne. Die Nachfrage nach Grundstücken sei um ein Vielfaches höher als das Angebot: „Es gibt für die 20 vorhandenen Bauplätze inzwischen 120 Interessenten“, gab Krohn bekannt. Die Vergabekriterien stünden bereits fest, würden jedoch erst bekannt gegeben werden, wenn der Quadratmeter-Preis festgelegt worden sei.

Viel Arbeit steckten die Gemeindevertreter in die Reparatur des Pinneberger Wegs. „Vielen Dank an den Bauausschussvorsitzenden Volker Höhn, der viel Zeit investiert hat, um eine Lösung zu finden“, sagte Krohn. Gleichzeitig mit der Instandsetzung werde dort auch an der Kanalisation gearbeitet werden. „Der komplette Ausbau muss aufgeschoben werden“, erklärte Krohn.

Mit dem Projekt „Kunstrasenplatz“ beschäftige sich derzeit der Tangstedter Sportverein (TSV). „Der Platz soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden – ich freue mich schon auf die Einweihungsfeier“, sagte Krohn. Mit der Fertigstellung des Ortsentwicklungsplans sei im Frühsommer zu rechnen, sagte Krohn. „Ich bin sehr gespannt darauf, wir haben einige Anregungen von den Bürgern mit aufgenommen“, so die Bürgermeisterin. Themen seien unter anderem die Bereitstellung von seniorengerechtem Wohnraum, der Ansiedlung eines Gemeindearztes und der seit langem gewünschte Nahversorger im Ort.

Entspannt habe sich die Situation der Flüchtlinge auch in Tangstedt, so das weitere Fazit Krohns. Erst vor wenigen Tagen habe sie von einem Vater, dessen Familie inzwischen nachgekommen war, einen Brief erhalten. „Er fand keine Wohnung in Tangstedt und verabschiedet sich in dem Schreiben“, sagte Krohn. Als sie den Brief voller Dankesworte verlas, wurde es sehr still im Raum – gerührt hörten die Gäste das Lob der Tangstedter Bevölkerung für deren Herzlichkeit und ihr Vertrauen in die Geflüchteten.

Mit dem Abschied der langjährigen Kindergartenleiterin Magitta Wallschläger Ende April stehe auch das Ende einer Ära bevor, sagte Krohn weiter. Zum Abschluss dankte die Bürgermeisterin allen ehrenamtlichen Helfern, die sich in der Gemeinde engagierten sowie all jenen, die in dem Ort für das Gemeinwohl arbeiteten.

von Ute Springer

erstellt am 24.Jan.2017 | 16:00 Uhr