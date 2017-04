Region Pinneberg in Kürze : +++ 111 Jahre Stadtbücherei Wedel +++ Auto überschlägt sich in Bullenkuhlen +++ Wechsel beim Schützenverein Uetersen +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Roland Weihrauch, dpa 1 von 1

Wedel Die Wedeler Stadtbücherei ist 1906 gegründet worden. In diesem Jahr will das Bibliotheks-Team deswegen mit den Wedelern feiern. Und zwar den 111. Geburtstag der Einrichtung. Für die Zeit vom 8. bis 18. Juni ist eine Festwoche mit Lesungen, Kinderveranstaltungen und einem Malwettbewerb geplant. Die Bücherei hat in den vergangenen Jahren ihr Gesicht stark verändert, ist von einer „Bücherausgabestelle“ zu einem Lernort und Treffpunkt geworden.

Bullenkuhlen Bei einem Unfall auf dem Mühlenweg in Bullenkuhlen ist gestern Morgen gegen 6.40 Uhr eine Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und hatte sich anschließend mit ihrem Auto überschlagen. Ein Ersthelfer habe die Fahrerin umgehend aus ihrem Auto gerettet, so ein Feuerwehrsprecher. Sie wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Außer Rettungsdienst und Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Bullenkuhlen und Barmstedt mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Quickborn Am Dienstag, 25. April, wird die Anmelderunde für das elfte Fussi-Camp des 1. FC Quickborn (FCQ) eröffnet. Pünktlich um Mitternacht wird das Anmeldeformular auf der Homepage freigeschaltet, und um 10 Uhr öffnet die Geschäftsstelle des Clubs mit Sitz in der Quickborner Querstraße 2. Wer dabei sein möchte, muss sich beeilen, die Plätze für das sportliche Ereignis, das vom 28. August bis 1. September stattfindet, sind heiß begehrt.

Uetersen Die Mitglieder des Schützenvereins Uetersen von 1959 haben ihren Schützenkönig Hans-Peter Hildebrand zum Ersten Vorsitzenden des Vereins gewählt. Der bisherige Vorsitzende Dirk Behnisch hatte nach 22 Jahren sein Amt zur Verfügung gestellt. Er wurde auf der Jahresversammlung zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Kiebitzreihe Für die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kiebitzreihe war es eine kurze Anfahrt: In unmittelbarer Nähe zum Gerätehaus hatte am Montagabend auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses an der Hauptstraße Feuer gefangen. Sie wurde von Anwohnern gelöscht. Die Feuerwehr musste nach Worten des stellvertretenden Kiebitzreiher Wehrführers Ulf Bunge nur kontrollieren und konnte dann einrücken.

Pinneberg Großes Engagement: Der Lions Club Pinneberg hat in den vergangenen Monaten 17.500 Euro für die Arbeit mit neu angekommenen Flüchtlingen gespendet. Das Geld fließt vor allem in Sprachkurse für Menschen, die zwar eine Duldung, nicht aber das Anrecht auf einen staatlich gefördertes Seminar haben. „Die Spenden helfen uns sehr“, betont Karen Fischer vom Diakonieverein Migration, der die Kurse anbietet. 2016 besuchten mehr als 240 Geflüchtete die Seminare.

Hamburg Hamburg macht seine Justizgebäude zu Hochsicherheitszonen. Der Senat hat am Dienstag ein Maßnahmenpaket zum Schutz von Gerichtsgebäuden und Staatsanwaltschaften mit Metalldetektoren, Durchleuchtungsgeräten und Videokameras beschlossen. „Wir nehmen wahr, dass es mehr Aggressionen gegen Servicemitarbeiter, Wachtmeister und Richter gibt“, sagte Justizsenator Till Steffen zur Begründung und verwies unter anderem auf Verfahren gegen Mitglieder der „Reichsbürger“-Bewegung sowie auf gehäufte Vorfälle an Familiengerichten.

Schleswig-Holstein Riesiges Glück hatten eine Autofahrerin und ihr Kind am Dienstagnachmittag bei einem Autonfall auf der B5 zwischen Grünhof und Schnakenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg): Obwohl sich der Mazda überschlug und auf der Seite im Graben liegen blieb, stiegen Mutter und Kind mit Hilfe von anderen Autofahrern unverletzt aus. „Da waren wohl einige Schutzengel mit unterwegs“, sagte ein Polizist am Unfallort. Die Frau sei vermutlich abgelenkt gewesen und habe die Kontrolle über das Auto verloren, hieß es. Per Notruf waren der Leitstelle mehrere Verletzte gemeldet worden, woraufhin Notarzt, Rettungswagen und auch die Feuerwehr aus Grünhof-Tesperhude ausrückten. Während des Einsatzes und zur Bergung des kaputten Autos kam es zeitweise zu Behinderungen auf der B5.