Mit interaktiver Karte : 1,4 Millionen Euro in 2016: Wird gebaut, klingelt die Kreiskasse

Kreis Pinneberg | Die Bürger bauen – und der Kreis kassiert. Eine Aufteilung, die seit Jahren mit dazu beiträgt, dass die Kreisverwaltung jährlich einen siebenstelligen Betrag zur Erledigung ihrer Aufgaben erhält. Rund 1,4 Millionen Euro wurden so im vergangenen Jahr in die Kreiskasse gespült. In etwa so viel gab es zuletzt 2012.

Landkreise und Städte, die eine eigene Abteilung zum Erteilen von Baugenehmigungen haben, dürfen dafür Gebühren erheben. Grundlage dafür ist die Baugebührenordnung. Das ist durchaus lohnend: 1,43 Millionen bekam der Kreis 2012 von den Bauherren. Jeweils rund 1,34 Millonen Euro waren es 2013 und 2014. Ein Jahr später musste sich der Kreis mit 1,13 Millionen Euro begnügen. In diesem Jahr gab es dann wieder höhere Einnahmen.

In der Regel werden sie bei Neubauten in Abhängigkeit von der Kubatur des Bauvorhabens (Kubikmeter umbauter Raum) und der Art des Antragsverfahrens errechnet. Für ein kleines Einfamilienhaus mit etwa 600 Kubikmeter umbauten Raums liegt die Baugenehmigungsgebühr für ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren laut Kreissprecher Oliver Carstens bei 513 Euro. In einem umfänglichen Baugenehmigungsverfahren würden 798 Euro fällig.

Allerdings muss nicht jeder Bauherr zahlen. Gemäß Paragraph 8 Verwaltungskostengesetz besteht Gebührenfreiheit zum Beispiel für Bauvorhaben der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesländer sowie der Ämter, Städte, Gemeinden und Kreise. Außerdem sind gemeinnützige oder mildtätige Körperschaften, Vereinigungen und Stiftungen mit Freistellungsbescheid des Finanzamtes und Kirchen von den Gebühren befreit. Auch Landwirte bekommen für einige Vorhaben in den Genuss der Gebührenbefreiung. Dazu benötigen sie eine Bescheinigung nach Paragraph 29 des Reichssiedlungsgesetzes. Das aus dem Jahr 1919 stammende Gesetz dient der Erleichterung der landwirtschaftlichen Landbeschaffung und Ansiedlung.

Die Mittel, die wegen der Gebührenbefreiung nicht erhoben werden dürfen, werden beim Kreis unter der Rubrik „entgangene Gebühren“ geführt. Im vergangenen Jahr waren das rund 95.000 Euro. In den Jahren 2013 und 2014 entgingen dem Kreis auf diese Art und Weise etwa 130.000 Euro, rund zehn Prozent der damaligen Gesamteinnahmen.

„Darüber hinaus gibt es jedes Jahr einige wenige Baugenehmigungen, deren Gebühren größere Beträge aufweisen, die auch im Einzelfall sechsstellig sein können“, sagt Carstens. So machten im vergangenen Jahr allein vier Gebührenbescheide über 20.000 bereits zusammen 253.000 Euro und damit einen Anteil von 18,5 Prozent der gesamten Baugenehmigungsgebühren aus.

Unter den Projekten waren eine sehr große Wohnanlage und mehrere große Gewerbebauten. Wie sehr der Kreis von den Bauvorhaben profitiert, zeigt das Beispiel des „Stadtzentrums“ in Schenefeld“. Die genauen Baugenehmigungsgebühren darf der Kreis aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen. Ein sechsstelliger D-Mark-Betrag soll es aber gewesen sein.

von Bernd Amsberg

erstellt am 26.Jan.2017 | 10:00 Uhr

