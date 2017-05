Zwei Männer sprechen Klartext

In zwei Tagen wird ein neuer Landtag gewählt. Exklusiv für unsere Zeitung stellten sich die Parteivorsitzenden Daniel Günther (CDU) und Ralf Stegner (SPD) zu einem Streitgespräch und redeten Klartext. Sie lieferten sich eine harte Auseinandersetzung in der Sache, zeigten aber auch dem politischen Kontrahenten eine hohe Wertschätzung. Und sie beantworteten überraschend offen die Frage, welche Eigenschaften sie an dem jeweils anderen schätzen und gerne selbst hätten. Seite 17



von Achim Krauskopf

erstellt am 04.Mai.2017 | 19:03 Uhr