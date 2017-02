Eutin : Zurück an der Basis der Kirchenmusik

1 von 1 Foto: Schröder 1 von 1

Beim Rückblick auf ihre Anfänge überrascht die neue Eutiner Kantorin Antje Wissemann mit einem Bekenntnis: „Eigentlich habe ich mich lange um die Kirchenmusik herumgedrückt“, gesteht die 52-Jährige, die mit dem heutigen Tag die Nachfolge von Kirchenmusikdirektor Martin West antritt.

Zwar habe sie seit ihrer Konfirmation in ihrer Heimatgemeinde in Wuppertal an der Orgel gespielt und als 20-Jährige nach dem C-Kurs eine Stelle als Kirchenmusikerin bekommen – mit Chor, Kinderchor und Orgeldienst; die damalige Kantorin habe sie schon als ihre Nachfolgerin gesehen. Doch Antje Wissemann schlug zunächst einen anderen Weg ein und studierte Religion und Musik auf Lehramt, danach Cembalo. Sie habe damals nicht beruflich in der Gemeinde bleiben wollen, in der sie musikalisch groß geworden sei. Der Weg zur Kantorin war aber offenbar vorgezeichnet: „Ich habe irgendwie gemerkt, dass es nicht zu umgehen war“, sagt Antje Wissemann lachend.

Schließlich absolvierte sie 1995 in Köln das A-Examen Kirchenmusik. Es folgten Stellen in Wuppertal (1995 bis 2002) und an St. Sixti im niedersächsischen Northeim (2002 bis 2010), wo sie auch als Kreiskantorin wirkte. Sie leitete vier Kindergruppen, eine große Kantorei, eine Seniorenkantorei und einen Kammerchor, gab Orgelunterricht, spielte in Gottesdiensten und führte jährlich zwei Oratorien auf.

Die Kirchenmusikerin hatte aber schon länger auch den historischen Teil der Musik im Blick, war damals bereits Mitherausgeberin der Fachzeitschrift „Musik & Kirche“. Dieses Interesse führte sie als Lektorin für Oratorien und Chormusik zum Bärenreiter-Verlag in Kassel. „Ich wollte einmal eine andere Seite meiner Leidenschaft kennenlernen“, erklärt Antje Wissemann. Zuletzt lektorierte sie das Liederbuch „Freitöne“ zum Kirchentag, der vom 24. bis 28. Mai in Berlin stattfindet. Der Wunsch, nicht nur in der Freizeit einen Chor zu leiten oder vertretungsweise im Gottesdienst zu spielen, führte sie schließlich nach Eutin. „Ich habe immer davon geträumt, eine Stelle im Norden anzunehmen.“ So habe sie die Chance ergriffen, an einer schönen und attraktiven Stelle und Gegend in die Kirchenmusik zurückzukehren.

Die Eutiner dürften nicht nur von der Erfahrung der neuen Kantorin als Kirchenmusikerin, sondern auch als Lektorin profitieren. In den vergangenen Jahren lebte sie sozusagen am Puls der Kirchenmusik und knüpfte viele Kontakte zu Komponisten und Liedermachern. Die will sie nun für Konzerte nach Eutin holen.

Allzu viel ändern soll sich zunächst aber nicht. „Die Kirchenmusik in Eutin läuft sehr gut und ihre Qualität ist hoch“, findet Antje Wissemann. Sie will erst einmal beobachten und kennenlernen, dann werde man weitersehen. Festhalten will sie etwa an der Tradition eines großen Oratoriums am Volkstrauertag. „Paulus“ von Mendelssohn-Bartholdy steht in diesem Jahr auf dem Programm, ein Stück, das Martin West trotz seiner über 30-jährigen Amtszeit nie aufgeführt hat.

Ebenfalls eine Fortsetzung finden soll die „Stunde der Kirchenmusik“ am jeweils ersten Samstag im Monat, ab März. Geplant sei ein offenes Singen mit neuen und alten Reformationsliedern, bei dem die Seniorenkantorei als Stütze des Gemeindegesangs dienen solle. Im Frühjahr gibt die Lübecker Gruppe „Yxalag“ ein Klezmerkonzert in der St.-Michaelis-Kirche. Ebenfalls geplant ist ein offenes Singen von Advents- und Weihnachtsliedern, bleiben werden das Weihnachts- sowie das Silvesterkonzert.

An die Stelle der internationalen Orgelwochen „Contra.Punkte“ sollen die Eutiner Sommerkonzerte treten. Bei vier Konzerten im Zeitraum vom 23. August bis zum 13. September sollen nicht nur die Orgel, sondern auch andere Instrumente eine Rolle spielen.

Und da die neue Kantorin nicht nur eine Freundin von Musik, sondern auch körperlicher Aktivitäten ist, plant sie – voraussichtlich in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule – ein Angebot, das beides miteinander verknüpft: Bei Fahrrad-Orgel-Touren sollen die Teilnehmer Kirchen erkunden und Orgeln kennenlernen können.

von Alexander Steenbeck

erstellt am 31.Jan.2017 | 11:22 Uhr