„Zuerst kommt die Gemeinde“

Zum letzten Mal fährt Lothar Moos heute als Gemeindevertreter zur Sitzung in Griebel. Altersgelassen wollte der demnächst 81-Jährige seinen selbst bestimmten Rückzug aus der Kommunalpolitik „leicht und locker“ angehen. Aber je näher der Abschied rückt, desto nachdenklicher wird der einstige Kasseedorfer Bürgermeister: „Da steckt doch viel Wehmut dahinter.“

Neben dem Verzicht auf weiteren ehrenamtlichen Einsatz für seine Gemeinde bereitet sich Lothar Moos mit Ehefrau Jo auch auf einen Wohnortwechsel vor. Im Frühjahr will das Ehepaar sein neues Eigenheim in Heiligenhafen beziehen, in fußläufiger Nachbarschaft zur Wohnung der Tochter. Das schmucke Haus in Kasseedorf war schnell verkauft, der Countdown für den Umzug vom Bungsberg ins Ostseebad läuft.

Die Entscheidung, altersbedingt in die Nähe eines der vier Kinder umzuziehen, sei im Familienrat eingehend besprochen worden. „Aber nun merke ich, dass mir das Abschiednehmen von unserem Haus und Kasseedorf näher geht als gedacht. Wir haben hier viele Wurzeln geschlagen“, gesteht Moos dem OHA.

Die politische Bindung löst er nun unumstößlich auf: Zum 31. Januar will er offiziell sein Mandat nieder legen. Über seine Nachfolge in der WUB mag er nicht groß reden: „Die WUB muss sehen, was wird.“

Im Vereinsheim des Griebeler SV endet damit die erstaunliche Politkarriere eines lebenslustigen Mannes aus der Pfalz, den es in den 70er Jahren beruflich als Technischen Kaufmann in den Norden verschlagen hat. Und der, kaum in Kasseedorf sesshaft geworden, gleich bei seiner ersten Kandidatur für die Gemeindevertretung 1978 zum Bürgermeister gewählt worden war. Auch bei den Kommunalwahlen danach war Moos erfolgreich Zugpferd für die CDU. 1993 dann der Bruch: Nachdem er mit der SPD für die Gründung eines Kindergartens und eines Umweltausschusses gestimmt hatte, gründete er eine Wählergemeinschaft, die WUB. Bis zum Herbst 1997, als die SPD im Bunde mit der CDU seine Abwahl betrieb, fungierte er fast 20 Jahre als Bürgermeister; ebenso lange spielte Moos fortan als Chef der WUB-Fraktion beherzt das Zünglein an der Waage im Verhältnis zu CDU und SPD.

„Parteipolitik stand für mich nie im Vordergrund, zuerst kommt die Gemeinde. Wenn für die etwas gut ist, kann man doch zustimmen, egal welche Partei das vorgeschlagen hat“, definiert Moos sein Politikverständnis. Das umfasst auch die Vorliebe für eigenständiges Handeln, beispielsweise beim schnellen Zugriff auf frei gewordene Mittel aus der ehemaligen Zonenrandförderung. Damit wurde Ende der 80er Jahre die Herrichtung der beinahe abrissreifen Schulscheune zur Bürgerbegegnungsstätte finanziert. „Günstiger hat die Gemeinde nie gebaut“, ist Moos heute noch stolz auf seinen Wagemut.

Das Vorpreschen, wenn die Gelegenheit ihm günstig erschien, hat ihm aber auch oft Kritik eingebracht, von „König Lothar“ war dann in Kasseedorf die Rede. Moos hat das nicht lange gewurmt: „Man muss in der Politik auch einstecken können. Wichtig ist nur, dass man sich hinterher wieder klar in die Augen gucken kann.“

Im Rückblick erscheine ihm der persönliche Umgang der Gemeindevertreter früher versöhnlicher: „Heute sitzt man nach Sitzungen nicht mehr fröhlich zusammen.“ Insgesamt sei es für ihn „eine schöne Zeit“ gewesen, in der viel zur Entwicklung der Gemeinde gelungen sei. Dafür spüre er durchaus Dankbarkeit bei älteren Bürgern. Heute enge Finanznot den politischen Spielraum zu stark ein: „Nur das Allernotwendigste machen zu können, das schmerzt mich sehr. Das läuft irgendwann auf Zusammenschlüsse von Gemeinden und Feuerwehren hinaus, so leid mir das für Kasseedorf tun würde.“





von Hartmut Buhmann

erstellt am 12.Jan.2017 | 00:15 Uhr