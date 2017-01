Zählappell im Haifischbecken

vergrößern 1 von 4 1 von 4







„Wie viele Haie seht Ihr?“, fragt Florian Fischer, General Manager von Sealife Timmendorfer Strand. Die Kinder zählen. Eins, zwei, drei. „Es hätten mehr sein können“, sagt Fischer, denn eines der beiden Weibchen ist trächtig.

Zur Inventur hatte sich das Großaquarium gestern die Unterstützung von rund einem Dutzend Kinder aus der Region gesichert. Diese hatten sich für die Zählaktion beworben. „Zuhause zählen ist einfacher“, gab Tom aus Griebel zu. Kein Wunder, denn der Zwölfjährige hat Daheim nur zwei Katzen und zwei Kaninchen – und nicht 2500 Tiere wie das Sealife. Für die Jahres-Bilanz des Aquariums sei es nötig, das Vermögen des Unternehmens festzustellen. Dazu muss auch jeder einzelne Fisch festgehalten werden, sagt Pressesprecherin Franziska Potrafky. Und nicht nur jeder Fisch: Auch die beiden Otter „Bonni“ und „Clyde“ waren an der Reihe. Während das Zählen hier einfach war, musste sie Biologin Cathrin Pawlak mit Fisch- und Fleischstückchen auf eine Waage locken. Denn viele der Aquariumsbewohner werden auch vermessen. Rund zwei beziehungsweise drei Kilo zeigte das Messinstrument an. Im Fall von munteren Schwarmfischen greift das Team auch zu Tricks zur Mengenbestimmung: „Große Schwärme fotografieren wir. So kann man in Ruhe zählen“, sagt Pawlak.

von Alexander Steenbeck

erstellt am 05.Jan.2017 | 13:59 Uhr

