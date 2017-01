Kreis Ostholstein : Wohnung und Jacht brennen in Neustadt

1 von 1 Foto: Polizei Neustadt 1 von 1

Neustadt | In Neustadt in Holstein hat es am Montagnachmittag gleich zwei Brände gegeben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen 15 Uhr wurde ein Feuer in der Straße „am Holm“ gemeldet. Dort war eine Wohnung komplett ausgebrannt, nachdem zunächst offenbar nur die Wohnungstür gebrannt hatte. Erste Meldungen, wonach sich noch eine Person in der Wohnung aufhielt, bestätigten sich nicht. Das Feuer war gegen 16 Uhr gelöscht. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und beschlagnahmte den Brandort.

Gegen 18.30 Uhr wurde in der Nähe ein weiteres Feuer gemeldet. Auf dem Gelände einer Jachtwerft in der Straße „An der Wiek“ war es zu einem Feuer auf einer dort abgestellten Segeljacht gekommen. Den Ermittlungen der Polizei zufolge war das Feuer im hinteren Bereich des Bootes ausgebrochen. Der Sachschaden an dem Boot wird auf etwa 15.000 bis 20.000 Euro geschätzt. Ein weiteres Boot auf einem Trailer neben der brennenden Jacht konnte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Auch in diesem Fall ermittelt die Kripo.

erstellt am 03.Jan.2017 | 12:16 Uhr