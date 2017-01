„Wohl bekomm’s!“: Zehnte Matinee der Landesbibliothek

Elementare Dinge des Lebens stehen bei der Matinee zum Jahresauftakt im Mittelpunkt, zu der die Freunde und Förderer der Eutiner Landesbibliothek zum zehnten Mal in die Kundenhalle der Sparkasse laden: „Wohl bekomm’s! Vom Essen und Trinken, Hungern und Schlemmen“ heißt am Sonntag, 29. Januar, um 11 Uhr das kulturelle Programm des Empfanges. Die vor kurzem in den Ruhestand gegangene wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bibliothek, Dr. Susanne Luber, hat aus Büchern und Bildern des Bibliotheksbestandes Texte einschließlich historischer Rezepte zusammengestellt. Als Sprecher fungieren Sabine Schindler (Hamburg) und Armin Diedrichsen (Ahrensburg), die Musik spielt Wagners Salonquartett (Eutin).

Dem gut einstündigen Programm gehen Grußworte und Ansprachen voraus, auf der Rednerliste stehen Klaus Schöfer (Vorsitzender der Bibliotheksfreunde), Landrat Reinhard Sager (Stiftungsvorstand), Dr. Martin Lüdiger (Sparkassenvorstand) und Dr. Frank Baudach (Leiter der Landesbibliothek). Erstmals soll die Matinee für die Unterstützung von Buchkäufen für die Bibliothek genutzt werden: Von allen Teilnehmern wird eine Spende in Höhe von zehn Euro erwartet, die bis 16. Januar auf ein Konto überwiesen sein müssen. Der Eingang der Zahlung entscheide über die Verteilung der 250 vorhandenen Plätze, heißt es in der Einladung.

