So ganz konnten Johanna, Levke und Max nicht fassen, was sie da auf die Beine gestellt hatten: Mit einer einfachen telefonischen Einladung hatten es die Schüler geschafft, Professor Dr. Mojib Latif für einen Vortrag an der Beruflichen Schule Eutin zu gewinnen. Das Thema „Klimawandel“ nur zu diskutieren, reichte den Schülern des Debattierclubs nicht. „Wir steigen gern tiefer in das Thema ein“, erklärte Levke Petersen. „Wir hatten darum die Idee, jemanden einzuladen, der uns Informationen dazu geben kann“, begründete die Schülerin die Entscheidung, im Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel nachzufragen. Latif – Leiter des Forschungsbereiches Ozeanzirkulation und Klimadynamik und Klimaforschungsexperte mit internationalem Renommee – sagte sofort zu. Gestern referierte der gebürtige Hamburger zum Thema „Herausforderung Klimawandel“ vor dem 12. und 13. Jahrgang der Beruflichen Schule.

„Das Klimaproblem ist ein Energieproblem“, erklärte Mojib Latif. „Den Großteil unserer Energie beziehen wir über das Verbrennen von Rohstoffen wie Erdöl, Kohle oder Gas.“ Dadurch steige der Kohlendioxid-Anteil der Atmosphäre. Dieser habe, zeigte Latif anhand eines Diagramms, mittlerweile „schwindelerregende Höhen“ erreicht. Der global ermittelte Meeresspiegel sei bereits um 20 Zentimeter gestiegen, pro Jahr kämen drei Millimeter hinzu. Zusätzlich würden Lebensräume zerstört und die Weltmeere überfischt. Latif fasste zusammen: „Wir übernutzen den Planeten Erde.“

Doch der Klimawandel und dessen Folgen würden noch immer unterschätzt, denn: „Es sind langsame Veränderungen und keiner unserer fünf Sinne ist dafür geeignet, sie festzustellen“, erklärte Mojib Latif den Schülern. „Eigentlich müsste die Alarmglocke längst schrillen, aber es ist uns völlig egal, denn wir merken es nicht.“ Zweifel äußerte der Meteorologe darum am Veränderungswillen der globalen Akteure der Weltklima-Konferenzen. Zu ungenau, zu wenig verpflichtend seien die dort geschlossenen Verträge, etwa das Pariser Abkommen 2015: „Am Ende lagen sich alle in den Armen, von einem historischen Durchbruch war die Rede.“ Latif selbst ist aber skeptisch: „Das habe ich schon oft gehört. Aber da wurde wieder ein leeres Blatt unterschrieben.“

Für eine Veränderung zum Positiven sei es aber noch nicht zu spät, betonte der Klimaforscher. Die Lösung müssten erneuerbare Energien sein: „Wir haben die Technik für das Autofahren ohne Kohlendioxidausstoß, etwa mit Brennstoffzellen oder Elektromobilität. Wir haben die besten Ingenieure der Welt“, so Latif. Es fehle der Autoindustrie nur der nötige Druck und mit den alten Technologien lasse sich noch immer zu viel Geld verdienen.

Isabelle Buschow zeigte sich begeistert vom Vortrag: „Er hat es in einfacher Sprache rübergebracht und man hat gemerkt, dass er mit dem Thema alle im Raum gefesselt hat.“ Außerdem habe Mojib Latif seine Präsentation mit einer positiven Essenz beendet, „und man hatte das Gefühl, man kann noch was machen“, erklärte die Schülerin des Debattierclubs. Denn auf die Frage eines Schülers „Was können wir tun?“ antwortete Mojib Latif: „Man muss an vielen Fronten gleichzeitig kämpfen. Neben Strom und Wärme sollten wir über unsere Gewohnheiten nachdenken.“ So könne man den Stromanbieter wechseln, Klimaschutzprojekte unterstützen oder den Urlaub – statt zu fliegen – in der Region verbringen. „Dinge passieren nur, wenn Menschen es wollen. Reden Sie darüber, mischen Sie sich ein“, gab Latif den Schülern mit auf den Weg. Es sei noch nicht an der Zeit, in Fatalismus zu verfallen. Foto:



von Constanze Emde

erstellt am 18.Jan.2017 | 00:25 Uhr