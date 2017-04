Wir sind alle kleine Helfer

Neulich im Supermarkt sah mein Sohn ihm offenbar bekannte Süßigkeiten zu Ostern und überraschte mich mit der Frage: „Sag mal, kauft der Osterhase denn hier auch ein?“ Ich musste schmunzeln, während ich die Folgen der Antwortalternativen kurz durchspielte. Manchmal ist weniger Wissen ja mehr und so entschied ich mich für folgende Variante: „Ich weiß nicht. Aber ich glaube, der Osterhase hat nicht so viele kleine Helfer wie der Weihnachtsmann und muss deshalb vielleicht das ein oder andere Geschenk dazukaufen, damit er für jeden etwas Verstecken kann.“ Das einkaufende Umfeld war sichtlich bemüht, diese Variante nicht durch Losprusten zu enttarnen. Aber mit dem Gedächtnis meines Sohnes hatte ich nicht gerechnet: „Dann hatte der Weihnachtsmann diesmal aber auch nicht genug Helfer, denn den Schokiweihnachtsmann hab ich auch hier gesehen.“ Ich schwankte zwischen „schlauer kleiner Kerl“ und der Sorge, dass ich das Geheimnisvolle, das das Leuchten in den Kinderaugen an diesen Festen noch heller macht, vermutlich nicht mehr lange aufrecht erhalten kann. Aber auf seinen Blick morgen freue ich mich: Wenn er im Garten den Bausatz für den kleinen Lego-Dino findet und wir ihn im Anschluss zusammenbauen. Sind wir nicht alle kleine Helfer? Frohe Ostern.

von Constanze Emde

erstellt am 16.Apr.2017 | 00:54 Uhr