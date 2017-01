Wilhelmshöhe feiert Eigentümer-Wechsel

1 von 1 Foto: kf 1 von 1

Fast vier Jahre der Ungewissheit und eines steten Niederganges sollen vorbei sein: „Wir haben’s geschafft“, verkündete Katja Hüstreich gestern bei einer Feier, mit der für die Seniorenwohnanlage Wilhelmshöhe ein neues Zeitalter eingeläutet werden soll. Gut 80 Gäste waren im

Dr.-Koppe-Saal versammelt, mehr als die Hälfte Bewohner der Anlage, die Katja Hüstreich leitet und die seit Jahren fast nur negative Schlagzeilen produziert hatte – zuletzt im Dezember wegen eines wochenlangen Ausfalls der Telefonanlage.

Während gestern Wagners Salon-Ensemble den musikalischen Rahmen setzte, kündigten Katja Hüstreich, der Geschäftsführer der Eigentümergesellschaft, Eduard Reidel, und der Betreiber des Restaurants, Thomas Stanau, den Aufbruch in eine neue Zeit an. Die Eigentümerverhältnisse seien endlich geklärt, die Arbeit zur Wiederbelebung der Anlage könne beginnen, sagte Reidel, Geschäftsführer der in Hamburg ansässigen RHG Wilhelmshöhe GmbH, „Wir wollen die Anlage wieder mit Leben erfüllen.“ Sie solle einen guten Ruf bekommen, der über die Landesgrenzen hinaus reiche – „wie ihn die Parkwohnanlage Wilhelmshöhe in früheren Zeiten einmal hatte.“ Reidel kündigte umfassende Sanierungsarbeiten an: „Wir werden mit den Grünanlagen beginnen, die haben in den vergangenen anderthalb Jahren besonders gelitten.“ Weiter werde eine etappenweise Sanierung der Wohnungen erfolgen.

Ein Veranstaltungskalender mit Konzerten und Vorträgen im Dr.-Koppe-Saal sei in Arbeit, ergänzte Katja Hüstreich. Im Schwimmbad werde vom Februar an Wassergymnastik angeboten, und Reidel kündigte weiter an, dass Restaurant und Schwimmbad auch wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. „Die Stadt ist sehr, sehr froh, dass Sie das Ruder übernommen haben und es jetzt aufwärts geht“, kommentierte die stellvertretende Bürgervorsteherin Margret Möller. Seite 4



von Achim Krauskopf

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:36 Uhr

