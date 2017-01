Wieder Feuer bei Neustädter Obdachlosen

1 von 1 Foto: Jappe 1 von 1

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr brannte es in der Obdachlosenunterkunft am Holm. Nachdem vor einigen Tagen bereits eine Wohnung komplett ausbrannte, war dieses Mal das ganze Gebäude betroffen. Die Feuerwehren aus Neustadt und Sierksdorf hatten das Feuer mit Hilfe der Drehleiter und diverser Trupps im Innenangriff schnell unter Kontrolle. Bewohner wurden nicht verletzt. Sie mussten mit ansehen, wie das Feuer die Wohnungen mit all ihren Habseligkeiten zerstörte. Das Ordnungsamt kümmerte sich noch während des Einsatzes um eine vorübergehende Unterkunft, da die Obdachlosenunterkunft nicht mehr bewohnbar ist.



von Michael Kuhr

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:36 Uhr