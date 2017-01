Eutin : Wenn der Tisch zur Bühne wird...

vergrößern 1 von 3 Foto: Fotos: Kuhr 1 von 3





Die Landesbibliothek hat in diesen Jahr einiges zu feiern. Da muss man auch schon mal gut auftischen, wenn Gäste kommen. Zunächst verbal taten das Sabine Schindler und Armin Diedrichsen mit passender musikalischer Unterstützung von „Wagners Salonquartett“ bei der zehnten Matinee am Sonntag in der Kundenhalle der Sparkasse Holstein, die wieder von Dr. Susanne Luber vorbereitet wurde. Schindler und Diedrichsen servierten knapp 200 Gästen in einem historischen Rückblick Kulinarisches und auch weniger Appetitliches.

Klaus Schöfer, Vorsitzender der Freunde der Eutiner Landesbibliothek, dankte den Gästen für die Treue zum Verein, der in diesen Jahr 30 Jahre alt wird: „Die Landesbibliothek ist ein großer Schatz, den wir haben“, freute er sich. War sei die Zahl der Teilnehmer an der Matinee auf 200 begrenzt, die Zahl der Mitglieder allerdings könne nicht hoch genug sein.

Im Beisein von Kreispräsident Ulrich Rüder, Bürgervorsteher Dieter Holst und Bürgermeister Carsten Behnk gratulierte Landrat Reinhard Sager zu den Geburtstagen und fügte für 2017 noch weitere Jubiläen in diesem Jahr hinzu: Seit 180 Jahren gebe es die Landesbibliothek in Eutin und seit 30 Jahren die Landesbibliothek im Kavaliershaus. Die Reiseforschungsstelle gebe es seit 25 Jahren und seit zehn Jahren die Stiftung der Landesbibliothek, die mit dem Schwung der Sparkasse entstanden sei. Sager stellte Prof. Dr. Axel Walter als neuen wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Forschungsstelle zur historischen Reisekultur als Nachfolger von Dr. Susanne Luber vor. Der Ostholsteiner sei aus 106 Bewerbungen ausgesucht worden. „Wir wollen die wissenschaftliche Einrichtung erhalten und auf hohem Niveau weiterentwickeln“, sagte der Landrat. Denn: Ohne Kultur sei wirtschaftliches Leben nichts.

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Holstein, Dr. Martin Lüdiger, lobte in seinem Grußwort das Engagement der Eutiner Landesbibliothek. Sie trage maßgeblich zum kulturellen Reichtum der Region bei. Die Sparkasse unterstütze die Landesbibliothek mit einer ins Leben gerufenen Stiftung.

Der Leiter der Landesbibliothek, Dr. Frank Baudach, erklärte den Gästen, was sie mit dem diesjährigen Kostenbeitrag zur Matinee erreicht haben. Es sei für 1200 Euro eine deutsche Übersetzung der „Landbeschreibung des Königreiches Britannien“ gekauft worden – ein seltenes und zugleich wertvolles Buch mit sehr genauen Landkarten und Stadtplänen, zum Beispiel vom damals noch beschaulichen London an der Temse.

Aus den reichen Beständen der Eutiner Landesbibliothek wurde auch die Literatur zum Tagesthema „Wohl bekomm’s! Vom Essen und Trinken, Hungern und Schlemmen“ geboten. Sabine Schindler und Armin Diedrichsen erklärten die Zubereitung von Bärentatzen und anderen Tieren um 1900 – Fischotter, Reiher, Dachse, Auerhähne, Pfauen oder Bieber. Frauen hätten früher in der Küche Schwerstarbeit leisten müssen – Aale abziehen, Bären braten und Zander kochen. Daneben hatten sie die Aufsicht über das Dienstpersonal und die Kinder „in Zucht und Ordnung zu halten“. Heute würden Frauen nach der Arbeit den Pizza-Service bestellen oder Koch-Shows schauen.

Einem bürgerlichen Haushalt um 1900 gehörten acht bis zehn Personen hat. „Es gab viel Arbeit und wenig Geld“, sagte Sabine Schindler. Der Mangel sei durch Sparsamkeit ausgeglichen worden. Die Zufriedenheit ihrer Männer sei der schönste Lohn der Frauen gewesen. Männer hatten im Haushalt nur den Sonntagsbraten zu tranchieren.

Das Tranchieren spielte 250 Jähre früher eine große Rolle. An „Tranchierer“ wurden am Hof hohe Anforderungen gestellt: sie sollten unter anderem von Adel und vermögend sein und die Handgelenke gut bewegen können. Die benötigten sie nämlich zum Tranchieren der Braten in der Luft und nicht auf dem Teller. Überhaupt spielten Raffinessen bei Tisch eine große Rolle. Im Barock wurde der Tisch zur Bühne. Küchenkünstler hatten immer neue Überraschungen parat. Gebratene Fasane wurden mit Federkleid serviert und ganze Hechte jeweils im Drittel gebraten, gedünstet und gebacken. Gebratene Hühner liefen beim Anschnitt wieder aus der Schüssel. Muskat und Nelken bestimmten die Gewürzmischung. Und dazu wurde viel, viel Wein getrunken.



von Michael Kuhr

erstellt am 30.Jan.2017 | 12:00 Uhr