„Weniger laut und weniger staubig“

1 von 1 1 von 1

„Bauen, Baggern, Bummeln“: Ob das Motto für die Inszenierung der Baustellenphase in der Peterstraße ankommt, blieb bei der fast zweistündigen Diskussion im Rahmen der Informationsveranstaltung der Stadt zur fortführenden Stadtsanierung in der Peterstraße am Donnerstagabend im Saal der Schlossterrassen (wir berichteten) offen.Unter den rund 175 Interessierten, die gekommen waren, waren neben zahlreichen Kaufleuten und Anliegern, Stadtvertreter aller Fraktionen und Mitglieder beider derzeit aktiver Bürgerinitiativen der Stadt.

Es ging um Gutachter, die vorab kommen sollen, damit im Nachhinein eventuelle Schäden festgestellt werden können. Es ging um Kosten der Anlieger – von denen viele fürchteten, sie würden zu hoch und es ging um die Sorgen der Geschäftsleute. Bauamtsleiter Bernd Rubelt versuchte in Sache Kosten zu erklären: „Wir können Ihnen heute keine Zahl nennen, das wäre höchst unseriös und dafür ist auch der Gutachterausschuss des Kreises zuständig, der derzeit einen Wert pro Quadratmeter von 185 bis 245 Euro in dem Gebiet ermittelt hat.“ Nach der Baumaßnahme finde eine erneute Wertermittlung statt und die daraus resultierende Wertsteigerung der Grundstücke fließt in die Berechnungen ein. Rubelt betonte: „Im Gegensatz zum sonstigen Straßenausbau finanzieren wir damit nicht die Baumaßnahme, es geht rein um die Wertsteigerung.“ Das sei ein erheblicher Unterschied. Denn je nach Lage und Satzung könne der Anliegeranteil bei einem „normalen“ Ausbau zwischen 50 und 90 Prozent liegen. Die Stadtsanierung geht bis 2028, vorher rechnet die Stadt auch nicht mit Wertermittlungen. Wie die Rechnungen bei dann teils alten Eigentümern gezahlt werden könne, die Frage tauchte mit dem Stichwort Altersarmut auf, werde dann im Einzelfall geklärt.

Grundsätzliche Diskussionsansätze

à la „brauchen wir das, das ist doch hübsch so“ oder „andere Straßen hätten es viel nötiger“ wurden teils von Rubelt, später auch aus dem Publikum im Keim erstickt. „Es gibt Beschlüsse als Handlungsgrundlage für die Verwaltung, die das Ergebnis von viel Bürgerbeteiligung und politischer Auseinandersetzung sind“, machte Rubelt deutlich.

Die Sorgen der Geschäftsleute könne die Stadt nicht nehmen, sagte Detlef Zinn von der Firma Pistor. Er und sein Mitgeschäftsinhaber Matthias Thiele fürchten, keine Hörtests mehr machen zu können, wenn der Lärm zu groß sei. Gleichwohl betonte Zinn: „Da müssen wir uns wohl alle auch an die eigene Nase fassen. Ich bin für die Stadtentwicklung, habe mir die Details aber nicht angeschaut. Das, was getan werden muss, machen Sie bitte richtig, sonst treten wir Ihnen in drei oder mehr Jahren auf die Füße. Wir wollen eine Entwicklung, aber nicht um jeden Preis.“ Insbesondere für seine Arbeit seien aber Fragen im Bereich des Emmissionsschutzes wichtig: „Welche Konzepte haben Sie für den Lärm?“ Jürgen Gödecke von Höger und Partner: „Was technisch möglich ist, machen wir auf dem modernsten Weg mit schallgedämpften Geräten. Die Öffnungen der Baufelder (rund 50 bis 60 Meter) erfolgt sehr punktuell. Wir schleifen die Steine woanders, das spart Lärm und Staub. Auch das gesamte Entnehmen und nicht alle paar Meter Schlitzen der Betondecke spart Zeit, Staub und Lärm ein. Wir haben uns für einen Flüssigboden als Füllung zwischen den Leitungen entschieden, denn das, was Vibrationen auslöst, sind die Verdichtungsarbeiten. Dies fällt mit dem Flüssigboden aber weg und er spart noch dazu Zeit, weil er binnen wenigen zwei Stunden trocknet und immer wieder mit einem Spaten zu bearbeiten sein wird.“

Nach zahlreichen Fragen der Geschäftsleute hatte eine Eutinerin das „dringende Bedürfnis“, sich zu Wort zu melden, den Kaufleuten Mut zu machen: „Ich bin eine Kundin und Bürgerin dieser Stadt. Vertrauen Sie auf die Solidarität der Eutiner Bürger und Kunden. Die, die ich kenne, kommen erst recht und unterstützen Sie in der Bauzeit. Ich kann Sie nur ermutigen, wir halten zur Geschäftswelt. Wir kaufen weiter hier, auch wenn wir dreckige Füße kriegen.“ Stadtmanagerin Kerstin Stein-Schmidt ergänzte: „Wir wollen bewusst damit spielen und zeigen, dass sich in Eutin etwas bewegt, wir genug Parkplätze haben und man zu uns kommen kann. Bauen-Baggern-Bummeln könnte ein Slogan sein.“ Zinn mahnte eindrücklich: „Je häufiger wir jetzt kritisieren, desto mehr freuen sich die, die ihr Geschäft auf einer grünen Wiese haben. Wir müssen auf einen neuen Weg kommen.“ Der ist laut WVE-Vorsitzendem Hans-Wilhelm Hagen schon beschritten: „Wir stehen als Baustellenmanager in gutem Kontakt. Ihr müsst uns über eure Probleme informieren, dann können wir das in die Besprechungen nehmen.“ Da in der Vergangenheit die mangelnde Kommunikation zwischen Vorstand und übrigen Kaufleuten kritisiert wurde, fügte er hinzu: „Wir sehen uns nicht in der Lage, nach jedem Treffen eine Rund-Mail zu schreiben. Stattdessen wollen wir in Morgenmeetings informieren.“

Wie es in Sachen Bürgerinitiative zum Erhalt der historischen Altstadt weitergeht, soll sich bis Mitte nächster Woche entscheiden.

von Constanze Emde

erstellt am 28.Jan.2017 | 00:27 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen