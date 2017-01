Walter bleibt Ortswehrführer

1 von 1 Foto: hirseland 1 von 1

Die Situation der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen stabilisiert sich. 17 von 19 aktiven Mitgliedern und sechs Ehrenmitglieder waren bei der 129. Jahresversammlung im Neukirchener Hof in Neukirchen anwesend. Im vergangenen Jahr gab es einen Zuwachs um ein neues Mitglied und keine Abgänge. Ortswehrführer Martin Walter wurde erneut gewählt. „Ich nehme die Wahl an, doch irgendwann kommt auch die Zeit, wo man das Amt nicht mehr ausüben kann. Deshalb werde ich schon jetzt anfangen, einen Nachfolger zu suchen“, sagte Walter zu seiner Wiederwahl und berichtete über das Jahr 2016. „Wir hatten insgesamt zehn Einsätze. Die Stimmung in der Feuerwehr ist gut und gerade die Bereitschaft Schulungen zu besuchen ist sehr hoch. Wir wollen uns weiterbilden. Besonders interessant empfand ich die gemeinsame Übung mit der Feuerwehr Malente zur Eisrettung. Wir hatten viel Spaß und haben viel dazu gelernt“, so Walter.

Neben Martin Walter wurde Annika Walter in den Festausschuss gewählt.

Auch in Bezug auf das neue Fahrzeug gibt es Neuigkeiten. Die Malenter Bürgermeisterin Tanja Rönck sagte: „In diesem Sommer wird wohl ein neuer Feuerwehrwagen angeschafft.“

Rönck nutzte bei der Versammlung die Gelegenheit, um den Männern und Frauen der Feuerwehr ihren tiefsten Respekt auszusprechen. „In der vergangenen Woche Woche habe ich auf einer Jahresversammlung das erste Mal einen Einsatz miterlebt. Ich war sehr beeindruckt über die Professionalität der Feuerwehrleute und auch über die Solidarität der Bürger in der betroffenen Straße. Das macht mich sehr stolz, und ich hoffe, ich kann als Chef die Erwartungen immer halten.“

Der wiedergewählte Gemeindewehrführer Bernd Penter ehrte während der Jahresversammlung Hans Michaelis für 50 Jahre Zugehörigkeit in der Feuerwehr. Michaelis engagierte sich schon früh im Vorstand und war auch lange Zeit Ortswehrführer. Für seinen 20-jährigen Feuerwehrdienst erhielt Michael Fey ebenfalls eine Auszeichnung.

von Achim Krauskopf

erstellt am 16.Jan.2017 | 19:04 Uhr