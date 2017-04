Waldorf-Kita in Eutin: Eltern erstatten Anzeige

Wurden Kinder an den Ohren gezogen oder geschlagen, wenn sie nicht das machten, was die Erzieherin von ihnen wollte? Musste ein Junge sogar die Hand über eine Kerze halten, bis Brandblasen entstanden, weil er „böse“ war? Die Vorwürfe, die Eltern gegen zwei Mitarbeiterinnen der Krippengruppe des Eutiner Waldorfkindergartens erheben, wiegen schwer. Christian Braunwarth, Sprecher der Lübecker Staatsanwaltschaft, bestätigt auf Nachfrage laufende Ermittlungen, „wegen möglicher Verletzungen von Kindern in einer Kita“.

Im Detail soll es sich dabei neben körperlichen Verletzungen auch um seelischen Druck handeln, der laut Eltern auf mindestens zwei Kinder ausgeübt worden sein soll. „Mein Sohn wollte plötzlich gar nicht mehr in die Kita, begann nachts wieder mit einnässen“, erzählt eine Mutter. Anfangs habe sie sich nichts dabei gedacht und versucht andere Erklärungen dafür zu finden. „Man glaubt ja nicht, dass sie im Kindergarten misshandelt werden.“ Doch am 22. März entdeckte sie plötzlich aufgeschnittene Brandblasen an den Fingern ihres Sohnes. „Die Erzieherin meinte, ich soll da ein bisschen Salbe darauf machen.“ Wie es genau passiert sei, habe sie nicht sagen können. Ihr Sohn versteckte die Hände vor seiner Mutter, reagierte plötzlich panisch auf lauwarmes Wasser beim Händewaschen und meidet bis heute alles, was warm ist. Erst als die Oma den Dreijährigen auf seine verletzten Fingerkuppen ansprach, soll er die Situation nachgespielt haben. Zum Entsetzen der Erwachsenen soll er gezeigt haben, dass seine Hand von einer Erzieherin, deren Namen er nennt, in die brennende Kerze gehalten wurde – mit den Worten: „Du warst böse“. Der Mutter kommen die Tränen, wenn sie daran denkt. Heute weiß sie, weshalb ihr Sohn sich nicht ihr, sondern der Oma anvertraut hat: „Die Erzieherin soll ihm gedroht haben, dass Mama und Papa sehr böse sein würden, wenn er das erzählt.“ Und ihr Sohn zeigte der Oma noch mehr: Kneifen in den kleinen Zeh, Ohren ziehen und Schlagen an den Kopf. Seine Mutter erstattete Anzeige, besuchte mit ihrem Kind die Gerichtsmedizin und einen Kinderpsychologen. Letzterer soll noch in Anwesenheit der Mutter bei der Kita-Aufsicht des Kreises angerufen und diese über „eine glaubhaft versicherte Kindesmisshandlung“ informiert haben. Vom Kreissprecher heißt es auf Nachfrage dazu: „Zu laufenden Verfahren können wir uns nicht äußern. Die Kita-Aufsicht des Kreises ist aber in den Fall involviert.“

Die Mutter informierte außerdem sofort den Vorstand des Waldorf-Kindergartens, der nach einer außerordentlichen Sitzung die betreffende Mitarbeiterin suspendierte. Dies wurde gestern auf Nachfrage vom ersten Vorsitzenden, Daniel Binder, bestätigt. Doch zwischenzeitlich erstattete eine weitere Mutter Anzeige gegen eine zweite Erzieherin. Die Reaktion der Kita: Ihr Krippenplatz wurde fristlos gekündigt. Seite 4



von Constanze Emde

erstellt am 14.Apr.2017 | 00:45 Uhr