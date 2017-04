Vortrag zum Thema Demenz

Der Kreisseniorenbeirat lädt am kommenden Dienstag (25. April) interessierte Seniorinnen und Senioren aus Ostholstein zu einer Vortragsveranstaltung ein. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr im Hotel Stadt Kiel (Lienaustraße 8). Antje Holst vom Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein wird zur Frage „Was ist Demenz?“ über Möglichkeiten der Diagnose und die Folgen einer Demenzerkrankung referieren und anschließend mit den Teilnehmern diskutieren. Der Kreisseniorenbeirat und die Arbeitsgemeinschaft der Bewohnerbeiräte in Alten- und Pflegeheimen sowie Seniorenresidenzen freuen sich über viele Interessierte.



von Alexander Steenbeck

erstellt am 20.Apr.2017 | 11:53 Uhr