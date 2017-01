Vogelschutzgruppe seit 25 Jahren

vergrößern 1 von 2 Foto: gts(2) 1 von 2

Auf ihr 25-jähriges Bestehen blickten die Mitglieder der Vogelschutzgruppe (VSG) Eutin-Bad Malente in der Jahresversammlung am Sonntag im Behrens-Bus-Terminal. Nicht ohne Wehmut ließ der 1. Vorsitzende Holger Jürgensen (Foto) vergangene Zeiten Revue passieren und ging bis 1979 zurück, als er Vorsitzender der Ortsgruppe Eutin im Deutschen Bund für Vogelschutz mit rund 500 Mitgliedern wurde. Die Gründung der VSG erfolgte 1991, nachdem der Bund für Vogelschutz zum Naturschutzbund (Nabu) geworden und Jürgensen mit einer auf Konfrontation ausgerichteten Naturschutz-Politik nicht einverstanden war.

Die VSG startete mit mehr als 200 Mitgliedern. Aktuell seien es inklusive der integrierten Projektgruppe Eisvogel rund 150 Mitglieder.

Seit der VSG-Gründung wurden, wie es weiter hieß, knapp 240 Ornithologische Stammtische mit Vorträgen organisiert, seit 22 Jahren wird die Möweninsel im Sibbersdorfer See betreut und 2004 wurde vom Landesjagdverband die Projektgruppe Eisvogel übernommen.

Mit Blick auf das Thema Vogelgrippe beklagte Jürgensen, dass im öffentlichen Sprachgebrauch auch von einer „Vogelpest“ die Rede sei: „Diese dramatische Vorstellungsverknüpfung mit der Pest ist emotionelle Stimmungsmache, unsachlich und wenig hilfreich“. Eine wissenschaftlich seriöse Untersuchung der Infektionswege sei notwendig, aber derzeit in Deutschland nicht zu erkennen.

Sorge bereite außerdem, dass in diesem Winter auffallend wenig Kleinvögel die Futterstellen besuchten. Als mögliche Ursachen nannte Jürgensen ungünstiges Wetter zur Brutzeit und den Mangel an Insekten im Frühjahr und Vorsommer. Eine Dezimierung durch Vogelgrippe sei bisher nicht durch Todfunde zu belegen.

Hoffnung bekundete Jürgensen, dass die EU endlich gegen die ungesetzliche Jagd auf Zugvögel aktiv werde, die möglicherweise zu den dramatischen Bestandsrückgängen beitrage und viel zu lange nicht genug beachtet worden sei.

Aus Anlass des Jubiläums gab es einen Vortrag: Dr. Miriam Liedvogel vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön referierte über „Zugvogelgenetik – wie finden Vögel ihren Weg?“ Anschaulich und kurzweilig erläuterte sie am Beispiel der Mönchsgrasmücke die „Routenplanung“ der zierlichen Zugvögel. Das Besondere an ihnen sei, dass sie auf zwei verschiedenen Wegen ihre Überwinterungsgebiete in Afrika erreichten. Manche ziehen nach Südwesten via Spanien und Gibraltar ins westliche Afrika, andere ziehen am östlichen Rand des Mittelmeeres über den Nahen Osten gen Ostafrika.

Der Grund sei noch ein Geheimnis. Vögel werden mit modernen Mikro-Aufzeichnungsgeräten ausgestattet, von ihnen erhoffe man sich genauere Erkenntnisse über die Zugrouten. Fest stehe, dass die Vögel von Geburt an eine Ausprägung in die eine oder andere Richtung hätten. Durch Kreuzung beider Varianten könne man tatsächlich erreichen, dass Vögel zur Welt kommen, die eine exakt südliche Ausrichtung haben – ein Weg, der durch die Querung des Mittelmeeres und der Sahara allerdings erheblich gefährlicher ist. Weitere Einsicht in die Eigenheiten versprechen sich die Wissenschaftler durch die Entschlüsselung der Genome dieser Vögel.

Einen Wermutstropfen gab es in der Versammlung: Eine mehrtägige Fahrt wird dieses Jahr nicht stattfinden: Ess ei nicht gelungen, ein lohnendes Ausflugsziel zu finden und eine ausreichende Teilnehmerzahl zu erreichen. Die VSG bietet aber wie gewohnt rund 20 Vortragsabende und Tagesexkursionen in die norddeutsche Landschaft an.

Holger Jürgensen, vom Ostholsteiner Anzeiger zum „Mensch des Jahres 2016“ ernannt, gab zum Schluss einen Rat: „Falls Sie einen Tag glücklich sein möchten, dann betrinken Sie sich. Falls Sie eine Woche lang glücklich sein wollen, dann heiraten Sie. Falls Sie ein Leben lang glücklich sein wollen, beschäftigen Sie sich mit der Vogelwelt!“

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen