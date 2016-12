Vizemeisterschaft im Visier

1 von 1 Foto: Boller 1 von 1

Mehr Spannung geht in der Luftgewehr-Verbandsliga Schleswig-Holstein nicht. Der SV Roland Bad Bramstedt zieht nach zwei 10:0-Erfolgen beim SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt II und gegen Aufsteiger SV Linau ungeschlagen seine Kreise. 10:0 Tabellen- und sagenhafte 50:0 Einzelpunkte lassen erkennen, dass der Titel und Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga greifbar nah sind.

Der SSV Kassau mit 9:1 Punkten könnte diesen Traum mit viel Glück im direkten „Endspiel“ am 29. Januar in Ahrensburg noch zerstören. „Wir haben beim 5:5 gegen die starke SSG BooKu RiTra leider einen Zähler abgegeben, sonst hätten wir realistische Chancen auf die Meisterschaft“, merkte Lina Meier vom SSV Kassau an. Sie selbst ist nach einem packenden Wettkampf von 385:385 Ringen auf einen Durchschnitt von 386,20 Ringen gekommen. Damit ist sie unter allen 40 Ligaschützen die Viertbeste. Stephan Dohm freute sich nach 380:377 Ringen, ebenso Henrik Meier über 378:376. Für Florian Jeger und Robin Jedtberg ging an diesem Tag nichts.

Leichter gewann der SSV Kassau gegen den Tabellenvorletzten SV Norderbrarup, der nun im Keller der Tabelle mit dem SV Linau bei jeweils 2:8 Zählern um den Klassenerhalt ringen muss. Lina Meier ist wieder zuverlässig mit 386:379, recht klar gewannen auch ihr Bruder Henrik mit 383:369 Ringen, Florian Jeger mit 373:369 und Robin Jedtberg mit 379:357 Zählern. Stephan Dohm zeigte eine starke Leistung, sein gutes Resultat von 385 Ringen wurde aber um vier Ringe durch Beke Jöns, drittbeste Einzelschützin des Ligatages, überboten. Am Ende hieß es 8:2 für die Ostholsteiner.

Beim zweiten Auftritt am Saisonschlusstag wird die Ahrensburger SG Gegner sein, diese Aufgabe sollten die Kassauer leicht lösen können. Falls der SSV Kassau aber beide Partien verlieren sollte, kommen für die Vizemeisterschaft noch die SSG BooKuRiTra und der SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt ins Spiel, beide weisen 5:5 Tabellenzähler auf. BooKuRiTra, mit der Tagesbesten Jacqueline Steuck mit 392 Ringen, ließ den Ahrensburgern beim 8:2 keine Chance. Der SV Olympia punktete ohne Probleme mit 8:2 über den Surendorfer Turn- und Sportverein.

Surendorf und Ahrensburg sind trotz ihrer 4:6 und 3:7 Punkte allerdings noch nicht aus dem Schneider. Falls sie doppelt verlieren, auf der anderen Seite Norderbrarup oder der SV Linau zweimal gewinnen, könnten sie zu Absteigern werden.

von Harald Klipp

erstellt am 29.Dez.2016 | 21:36 Uhr