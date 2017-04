Alte VW-Modelle : Unbekannte brechen 14 Autos in Plön auf

Plön | Unbekannte Täter haben in den vergangenen Nächten in Plön 14 Autos aufgebrochen. Die Fahrzeuge waren überwiegend in zwei Straßen abgestellt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Bei den aufgebrochenen Autos handle es sich mehrheitlich um ältere VW-Modelle. Aus ihnen wurden Autoradios oder CD-Player gestohlen. Der Gesamtwert des Diebesgutes sei mit rund 1000 Euro überschaubar, der entstandene Schaden an den Türschlössern umso höher, teilte die Polizei weiter mit.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von dpa

erstellt am 11.Apr.2017 | 14:32 Uhr