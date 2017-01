vergrößern 1 von 5 1 von 5









Herausgerissene Pflanzen, beschädigte Holzwände, umgeknickte Hinweisschilder: Viele Spaziergänger auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau (LGS) reiben sich zurzeit verwundert die Augen. Denn vieles zwischen Schlossgarten und Oldenburger Landstraße sieht aus, wie fluchtartig verlassen. Dabei ist Halbzeit beim LGS-Rückbau.

90 Prozent der Flächen bleiben den Eutinern und ihren Besuchern erhalten. Insofern werde nur wenig zurückgebaut, sagt LGS-Geschäftsführer Bernd Rubelt und ergänzt: „Um den Rückbau steht es gut.“ Allerdings: „Es hakt am Wetter“, sagt Rubelt. Solange noch Nachtfröste drohen, würden keine Firmen für weitere Arbeiten beauftragt.

Insofern ruhen hier und da die Rückbau-Arbeiten. Und

in bestimmten Bereichen – eben die, in denen es zurzeit noch etwas „wild“ aussieht – steht noch LGS-Inventar für Interessierte Käufer bereit. Vieles davon zum Selbstabbau, wie die Holzwände in den Hausgärten. 50 Euro kostet ein Meter dieser Holzkassetten-Wände, sagt Johanna Gosch, Assistentin der LGS-Geschäftsführung, die zurzeit den Abverkauf des LGS-Inventars managt. Und während Autobahnschilder, Drehkreuze und Birken nur wenige Interessenten anlockten, zählen Gartenbänke, Mülleimer und Sitzsäcke aus dem Lounge-Bereich zu den Rennern, waren somit schnell vergriffen, berichtet Gosch.

„Der Verkauf ist sehr gut angelaufen“, bestätigt auch Bernd Rubelt. Manches auf dem Gelände wirke zwar zurzeit kulissenartig, aber so würden Abbau- und Lagerkosten gespart, sagt Rubelt.

Bis Mitte/Ende Mai soll der Rückbau aber abgeschlossen sein. Bis dahin sind zwei Mitarbeiter mit der Koordinierung beschäftigt. 150 000 Euro sind im LGS-Budget für die Maßnahmen eingeplant, so Rubelt. 50 000 seien bereits verbaut. Fertig ist bereits die Stadtbucht. Wenn die Nässe im Seepark zurückgeht, würden hier aus Beeten wieder Rasenflächen, sagt Rubelt. Umgekehrt geht es am ehemaligen Südeingang; hier sollen Beete entstehen.

Fertiggestellt ist bereits der Parkplatz am Schloss. Auch im Bereich des Bauhofareals wird sich nicht mehr viel verändern, abgesehen vom Bau der Jugendherberge. Die dafür vorgesehene Fläche – dort stand ein Gastrozelt – wird insofern auch nicht extra aufwändig hergerichtet. Ebenso verhält es sich mit den Teilbereichen, auf denen einst die Kulturgärten standen. Hier ist Wohnbebauung geplant; noch in diesem Jahr gehe es mit den Planungen weiter, so Rubelt. Gleiches gilt für den Bereich der Hausgärten; hier ist ebenfalls Wohnbebauung geplant. Ein Bieterverfahren werde hier angestrebt, so Rubelt. Hergerichtet werden muss noch der Wohnmobilstellplatz, zurückgebaut hingegen noch der Weg, der ehemals die Wiese mit den Landfrauen-Bienen kreuzte.

Für den Schlossgarten sei im Februar die Übergabe geplant. Dann sei die Pflege wieder Sache der Stadt, so Rubelt. Der Küchengarten wiederum werde von der Stiftung Schloss Eutin übernommen.

von Alexander Steenbeck

erstellt am 27.Jan.2017 | 17:37 Uhr

