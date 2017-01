TSV Plön glänzt in der Halle

1 von 1 Foto: wti 1 von 1

Für die Fußballer des TSV Plön ist die Hallensaison bisher optimal gelaufen. Nachdem das Team im Dezember bereits durch einen Erfolg im Futsal den offiziellen Titel des Hallenkreismeisters des Kreisfußballverbandes Plön errungen hatte, siegten die Plöner direkt vor dem Jahresausklang beim Kieler Volksbank-Cup in Heikendorf etwas überraschend.

Dabei qualifizierten sich die Plöner Kreisligakicker neben Gastgeber Heikendorfer SV vor dem Verbandsligisten TSV Klausdorf für das Halbfinale. Hier gewannen die Plöner nach einem Gegentreffer in den Schlusssekunden gegen den Eckernförder SV souverän im Neunmeterschießen. Keeper Jannes Menzel parierte dabei zweimal.

Im Finale setzte sich der TSV Plön gegen den Überraschungsgegner 1. FC Schinkel aus der Kreisliga Rendsburg-Eckernförde sicher mit 2:0 Toren durch. Jens Henningsen und Dominik Bahnsen schossen den Turniersieg heraus, den der Veranstalter mit einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro und einem Pokal honorierte.

Den nächsten Plöner Auftritt können die Fans am 7. und 8. Januar 2017 in der Schiffsthalhalle bei den Hallenmasters des Kreisfußballverbandes Plön bewundern. Neben Titelverteidiger Preetzer TSV zählt der TSV Plön zu den Favoriten. In sechs Gruppen treten 27 Vereine aus dem Kreis Plön, nur der Raisdorfer TSV hat nicht gemeldet, am 7. Januar ab 13 Uhr an. Die Endrunde, für die sich neben den Gruppensiegern auch vier Zweitplatzierte qualifizieren, wird am 8. Januar ab 13.15 Uhr angepfiffen. Im Finale des Turniers, das wie in den vergangenen Jahren unter der Schirmherrschaft des Plöner Kreispräsidenten Peter Sönnichsen steht, rollt der Ball am Sonntag ab 19 Uhr.

von Harald Klipp

erstellt am 06.Jan.2017 | 21:56 Uhr

