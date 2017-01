Torflut auf dem Timmendorfer Eis

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Der EHC Timmendorf hat in der Abstiegsrunde der Eishockey-Oberliga einen wichtigen Sieg errungen. Die „Beach Boys“ gewannen gegen die Harzer Falken mit 8:5(3:2, 2:0, 3:3) Toren. Dabei machten sich die Umstellungen von Trainer Dave Rich deutlich bemerkbar.

Der Coach hatte seine stärksten Spieler in einer Reihe aufgestellt. So spielten in der Verteidigung Denis Akimoto und der überragende Jakub Schejbal, bester Spieler auf dem Eis, zusammen, während Patrick Saggau, Maximilian Spöttel und Tim May den ersten Sturm bildeten. Diese Linie war an sieben der acht Timmendorfer Tore beteiligt.

Zunächst mussten die Beach Boys wieder einmal einem Rückstand hinterher laufen. Braunlage ging in der vierten Minute in Führung, doch Tim May glich kurz darauf aus. Die Gäste antworteten in der zwölften Minute mit der neuerlichen Führung. Doch Timmendorf kam zurück und kippte noch vor der ersten Pause die Partie. Innerhalb von 42 Sekunden erzielte May seine Tore zwei und drei, so dass die Gastgeber mit einer 3:2-Führung in die Kabine gingen.

Im zweiten Drittel dominierten die Beach Boys das Geschehen und bauten durch Gianluca Balla in der 28. Minute die Führung aus. Die Begegnung wurde nun ruppiger, wobei die aufkommende Härte von den Braunlagern ausging. Die Timmendorfer nahmen die Ansage an, so dass Schiedsrichter Jan Korb alle Hände voll zu tun hatte. Spielerisch waren die Gastgeber stärker und Kapitän Patrick Saggau traf in der 36. Minute zum beruhigenden 5:2.

Zu Beginn des Schlussabschnittes musste Schejbal auf die Strafbank. Doch trotz Unterzahl gelang Spöttel nach einem Fehler des Gäste-Goalies Jannis Ersel das 6:2. Kaum war Schejbal aus der Kühlbox zurück, sorgte er in der 43. Minute mit dem 7:2 für die Entscheidung. Trainer Rich nutzte die klare Führung, um auch Spielern mit kurzen Eiszeiten mehr Spielpraxis zu geben. Die aufkommenden Unsicherheiten nutzten die Harzer Falken zu zwei Toren. Mit einem Überzahltor traf Spöttel in der 59. Minute zum 8:4, doch den Schlusspunkt setzten die Gäste zehn Sekunden vor der Schlusssirene.

„Wir sind nach dem Rückstand gut zurückgekommen und haben unsere Tore genauso wie im Training gemacht. Mit der Offensivleistung bin ich heute sehr zufrieden, aber in der Defensive haben wir noch zu viele Fehler gemacht. Der Sieg ist auf jeden Fall gut für das Selbstvertrauen“, sagte Dave Rich.

von Harald Klipp

erstellt am 29.Jan.2017 | 20:43 Uhr