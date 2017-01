Timmendorfer Achtungserfolg in der Eishockey-Oberliga

Eishockey-Oberligist EHC Timmendorfer Strand kehrte mit einer unglücklichen Niederlage vom Gastspiel bei den Hannover Indians zurück. Die „Beach Boys“ unterlagen vor über 3200 Zuschauern mit 1:2(0:0, 0:1, 1:1) Toren. „Wir hätten mehr verdient“, sagte EHCT-Trainer Dave Rich.

Die Timmendorfer agierten von Beginn an defensiv, setzten aber immer wieder Nadelstiche. Die Tore schienen auf beiden Seiten jedoch wie vernagelt, da sowohl Indians-Schlussmann Niklas Deske, als auch der Timmendorfer Goalie Leon Hungerecker eine starke Tagesform erwischt hatte. So blieb es beim torlosen ersten Drittel. Erst ein Überzahlspiel brachte die Führung für die Gastgeber, als Patrick Saggau auf der Strafbank schmorte. Kurz vor Ende des mittleren Spielabschnittes leistete sich Yannick Henry eine Schlägerei mit dem Hannoveraner Bouvenscheen, die Henry eine Spieldauerstrafe durch Schiedsrichter Jan Korb einbrachte, während sein Kontrahent mit einer zehnminütigen Disziplinarstrafe davonkam. „Eine Fehlentscheidung, wie der Schiedsrichter nach dem Spiel auch zugegeben hat“, meinte Rich nach der Schlusssirene. Im letzten Drittel drückten die Timmendorfer auf den Ausgleich, doch die Indians trafen in der 56. Minute zum 2:0. Rich setzte nun alles auf eine Karte und holte seinen Torwart zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Der Mut wurde mit dem Anschlusstreffer in der Schlussminute durch Kenneth Schnabel belohnt. Zu mehr reichte es für die Gäste jedoch nicht mehr.

„Wir haben richtig gutes Auswärts-Eishockey gespielt. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt. Zumindest eine Punkteteilung wäre verdient gewesen“, sagte Dave Rich. Er musste im letzten Drittel auf Marco Meyer verzichten, der sich eine Knöchelverletzung zuzog.

