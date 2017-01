Tief „Axel“ hinterlässt Spuren an der Ostseeküste

1 von 1 Foto: steenbeck 1 von 1

Es war die schwerste Sturmflut an der Ostsee seit 2006: Tief „Axel“ hatte in der Nacht zu gestern an der Ostseeküste gewütet. Zusätzlich drückten Westwinde große Massen aus der Nordsee in die Ostsee. Die Folge: Bis zu 1,80 Meter höhere Wasserstände. Die Städte und Küstenorte von Flensburg bis Lübeck kamen trotz Überschwemmungen relativ glimpflich davon. Die Spuren der Nacht waren aber nicht nur in Timmendorfer Strand (Foto) unübersehbar. Seiten 9 & 17



von Alexander Steenbeck

erstellt am 05.Jan.2017 | 15:35 Uhr

