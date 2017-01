Tempo 30 vor der Wisser-Schule?

Die in der Planung befindliche Dreifeldsporthalle am alten Güterbahnhof ist seit mehr als zwei Jahren Thema in den Ausschüssen – Beschlüsse für den Standort wurden mehrheitlich getroffen – aber offenbar nicht von allen akzeptiert.

Nachdem Bürgermeister Carsten Behnk im Schulausschuss am Dienstagabend den Werdegang der Informationen schilderte, die Gespräche, die es mit Schule und Schulrat gab sowie die Gutachten, die letztlich zur aktuellen Beschlusslage „Bau einer Dreifeldhalle am alten Güterbahnhof“ geführt haben, startete der Ausschussvorsitzende Hanjo Iwanowitsch (SPD) einen erneuten Versuch, das Thema noch einmal grundsätzlich neu zu denken: „Es gibt einen Beschluss, aber vorher gab es auch einen anderen Beschluss, eine kleinere Halle am Berg zu bauen. Sind CDU und Grüne da nochmal zu Gesprächen bereit?“ Die Antwort beider Fraktionen kam prompt und einhellig: „Es gibt derzeit keinen Gesprächsbedarf.“ Daraufhin wollte Iwanowitsch einen gleichlautenden Antrag zur Abstimmung stellen, wurde aber von kundigen Ausschussmitgliedern gebremst, denn dies sei unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht des Bürgermeisters“ nicht möglich. „Gut, dann in der nächsten Sitzung“, kündigte Iwanowitsch an. Dass sich die Mehrheiten bis dahin zugunsten seines Antrages ändern, ist nicht zu erwarten.

Behnk hatte zuvor in seinem Bericht dargelegt, dass sich Bedenken seitens der Schulleitung mit Bau eines Treppenturmes aus seiner Sicht aus dem Weg räumen lassen. Ein gefilmter Versuch, bei dem die Schüler der zehnten Klassen rund 50 Minuten für den Weg benötigt haben, entspreche aus Behnks Sicht schon deshalb nicht der Realität, „weil es einen Treppenturm geben wird, der den Weg deutlich verkürzt“. Behnk gehe von zehn bis zwölf Minuten aus. Im Gespräch mit Schulrat Manfred Meyer habe Behnk erfahren, das künftig nicht mit einer „dramatischen Schülerzahlerhöhung“ für die Wilhelm-Wisser-Schule ausgegangen wird. Meyer gehe ab 2018/19 von einer Vierzügigkeit mit Standort Hutzfeld aus. „Die Schule, wie auch Meyer präferieren eine Halle in Schulnähe. Aber Meyer sagte auch, dass es letztlich eine Entscheidung des Schulträgers sei, die Schule zu akzeptieren hat“, so Behnk. Er bekräftigte: „Es gibt keinen anderen geeigneten Standort, an dem wir eine solche Halle für den Schulsport bauen könnten.“ Außerdem müssten die Belange des Vereinssports – die in der bisherigen Diskussion zu kurz gekommen seien – auch gewichtet werden, so Behnk.

Sascha Clasen (CDU) bat die Verwaltung, die Einführung von einer Tempo-30-Zone in der Elisabethstraße vor der Wisser-Schule zu prüfen, „das könnte zur Verkehrssicherheit auf dem Weg zur Halle beitragen“. Behnk selbst kannte die neue Möglichkeit durch

die erste Verordnung zur Änderung

der Straßenverkehrsordnung und sagte: „Ich habe das mit dem entsprechenden Fachdienst schon angeleiert. Generell halte ich 30er-Zonen vor Kitas, Schulen und Altenheimen für sehr sinnvoll.“

von Constanze Emde

erstellt am 19.Jan.2017 | 00:52 Uhr