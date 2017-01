Interview mit Heiko Müller : Sturmflut-Video aus Heiligenhafen: Wasser stand einen Meter unter der Deichkrone

Heiligenhafen | Das Hochwasser durch das Sturmtief Axel hat mit voller Wucht die Ostseeküste im Kreis Ostholstein getroffen. Hohe Pegelstände von teilweise über 1,60 Meter ließen vielerorts das Wasser über die Ufer treten. Am Weißenhäuser Strand stapeln sich die Sandsäcke am DLRG-Häuschen an der Seebrücke. Einsatzleiter Sven Voß zeigte sich in der Nacht besorgt über die Lage, da der Wind das Wasser direkt auf das Gebäude drückt. Seine Einsatzkräfte stapelten Sandsack für Sandsack, um das Gebäude zu schützen.

In Heiligenhafen kam es ebenfalls zu Überschwemmungen. Das Wasser kam im Hafenbereich teilweise durch die Spundwände. Hier waren der Hafenbereich und später auch der Wihelmsplatz überflutet. Das neue Hochwasserkonzept konnte aber nun seine Feuertaufe bestehen und erwies sich als sinnvoll. Zu kritischen Situationen kam es nicht.

Der Bürgermeister von Heiligenhafen, Heiko Müller, im Interview:

Auf der Insel Fehmarn gab es gleich mehrere Brennpunkte. Burgstaaken, Lemkenhafen, Orth oder auch Fehmarnsund meldeten Land unter. Durch den hohen Anstieg um zweitweise 1,60 Meter über Null konnte nicht verhindert werden, dass das Wasser über das Ufer schwappte. Der Deich zwischen Püttsee und Westerberge ist stark aufgeweicht, wurde in Teilen gesperrt.

In ganz Schleswig-Holstein kam es zu Überschwemmungen. Am Donnerstagmorgen sanken die Pegelstände entlang der Küste aber überall wieder.

von Text: Arne Jappe, Nyfeler/Video: Peter Wüst

erstellt am 05.Jan.2017 | 08:05 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen