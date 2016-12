Strandallee wird Silvester gesperrt

Zum Jahreswechsel wird die Strandallee zwischen dem Fischerstieg und der Seestraße für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt, kündigt die Gemeinde an. Die Sperrung beginnt am Silvestertag (31. Dezember) um 16 Uhr und endet am Neujahrstag (1. Januar) morgens um 6 Uhr. Zum Jahreswechsel werde in dem Bereich mit einem stark erhöhten Fußgängeraufkommen gerechnet. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich an die Sperrung zu halten. Polizei und Gemeinde weisen darauf hin, dass sie nur für Anwohner, Lieferverkehr sowie Taxen nicht gilt.

von Achim Krauskopf

erstellt am 21.Dez.2016 | 14:02 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen