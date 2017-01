Statt Kunden-Präsente: „Cox“ sammelt 600 Euro für guten Zweck

1 von 1 Foto: lange 1 von 1

Bisher hatten Katrin Haase und Anke Gomlich für ihre Kunden in der Vorweihnachtszeit immer eine kleine Aufmerksamkeit parat. Doch im vergangenen Jahr haben die Geschäftsführerinnen des Restaurants „Cox“ mit der Tradition gebrochen. Katrin Haase: „Wir haben stattdessen eine Spendenaktion gemacht.“ Dank dieser freuen sich nun das Frauenhaus, der Frauennotruf und die Tafel über je 200 Euro.

In der Nikolaus- und der Vorweihnachtswoche hatten Katrin Haase und Anke Gomlich nicht nur aus den Einnahmen jedes verkauften Essens 50 Cent für die gute Sache zurückgelegt, sondern auch ein Spendenglas aufgestellt. „Die Kunden haben bereitwillig weitere 50 Cent eingeworfen und sogar Beträge bis zehn Euro gespendet“, so Gomlich. Christa Feigl vom Frauenhaus Ostholstein freute sich über die Spende, die nun an den Förderverein Frauenhaus geht: „Wir benötigen immer Möbelstücke im Schlaf- und Wohnbereich, Bücher und Spiele für die Kinder.“ Der Frauennotruf unterstütze mit der Spende des „Cox“ Projekte für Migration und Sozialarbeit, sagte Carla Schneider vom Frauennotruf, „oder ersetzt ein durchgesessenes Sofa, wo es nötig ist.“ Eines steht für Haase und Gomlich fest: Sie wollen auch in diesem Jahr wieder für den guten Zweck sammeln.

von Andrea Lange

erstellt am 30.Jan.2017 | 16:10 Uhr

