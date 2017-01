Starke Saison 2016 in Eutin dank LGS

Die Landesgartenschau (LGS) in Eutin hat den Tourismus in der Region im vergangenen Jahr beflügelt. Die Eutin GmbH meldet für den LGS-Zeitraum zwischen dem 28. April und dem 3. Oktober 17 Prozent mehr gebuchte Nächte im Vergleich zum Vorjahr (2016: 4621; 2015: 3950). In der Tourist-Info Eutin wurden für die Zeit der LGS 56 Prozent mehr Buchungsvorgänge von Unterkünften vorgenommen als im gleichen Zeitraum 2015. Die Zahl der erwachsenen Reisenden stieg um 49 Prozent von 978 in 2015 auf 1459 in 2016.

„Die positiven Effekte der Landesgartenschau zeigen sich bei diesen Zahlen ganz deutlich“, sagt Eutins Bürgermeister Carsten Behnk. „Das sehen wir jetzt im Tagestourismus, im Übernachtungstourismus und in der Gastronomie.“ Die Besucherzufriedenheit sei sehr hoch gewesen. Nun erwarte die Stadt weitere positive Effekte auf Tourismus und Wirtschaft in den kommenden Jahren, so Behnk.

Ein Besucher-Plus verzeichneten auch Eutins Tourismus-Chef Per Köster und sein Team: Rund 15 Prozent mehr Gäste kamen in die Tourist-Info am Eutiner Markt.

In der Übernachtungsstatistik des Landes Schleswig-Holstein (nur aus Betrieben ab zehn Betten) steht Eutin dank LGS positiv da: Während im Land 3,6 Prozent mehr Übernachtungen gegenüber dem Vorjahr verbucht wurden, kam die Holsteinische Schweiz auf 6,8 Prozent mehr Übernachtungen, die Eutiner Nachbarn Malente, Bosau und Bösdorf brachten es auf ein Plus zwischen sechs und neun Prozent und Eutin konnte danach sogar 13,4 Prozent mehr Übernachtungen melden.

In der kommenden Woche startet die erste überregionale Werbe-Offensive des Jahres 2017 für Eutin auf der Grünen Woche in Berlin. Die Holsteinische Schweiz ist dort wieder mit einem eigenen, attraktiven Stand mit Aktionen und Genuss in der Schleswig-Holstein-Halle vertreten. Bürgermeister Carsten Behnk wird dort persönlich für die Stadt Eutin werben. Das Team der Tourist-Info hat neben einem Basisflyer für 2017 auch den Sommerreigen-Flyer im Gepäck, der besonders auf die zur Gartenschau neu gestalteten Areale rund um den Großen Eutiner See, auf das Schloss, die Museen und die Innenstadt mit ihren Geschäften und weiteren Veranstaltungen hinweist.



von Alexander Steenbeck

erstellt am 13.Jan.2017 | 11:31 Uhr

