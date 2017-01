Stadtwerke Eutin bieten Kasseedorf Glasfaser an

Schneller als bisher gedacht könnte eine Breitbandversorgung fürs schnelle Internet in der Gemeinde Kasseedorf Realität werden: Die Stadtwerke Eutin wollen noch im Frühjahr Glasfaserleitungen nach Kasseedorf und Sagau verlegen. Die Planungen und Konditionen beim Anschluss dafür wollen die Stadtwerke den Bürgern am 26. Januar in einer Veranstaltung in der Schulscheune vorstellen. Die Haushaltswerbung für dieses Vorhaben sorgte allerdings bei Bürgermeisterin Regina Voß (SPD) für Verdruss: „Wir wurden davon überrascht und konnten es nicht verhindern. Wir wollen auf keinen Fall eine Rosinenpickerei, sondern eine Gesamtlösung für alle Orte der Gemeinde, so wie sie der ZVO plant.“ Sie rief die Bürger auf, mit Anschlussverträgen „lieber noch ein bisschen zu warten“. Seite 7



von Achim Krauskopf

erstellt am 13.Jan.2017 | 14:58 Uhr

