Spitzenjob dank frisiertem Lebenslauf

Manchmal steckt hinter einer Straftat eine tragische Lebensgeschichte. Bei dem heute 70-jährigen Siegfried K. aus Bad Homburg scheint dies der Fall zu sein. Gestern verurteilte das Plöner Amtsgericht den Mann wegen Betruges. Laut Staatsanwaltschaft sollte sich der vorbestrafte Angeklagte mit falschem Doktortitel und geschönter Qualifikation 2014 um einen Managerjob mit einschlägiger Berufserfahrung in namhaften Unternehmen wie Hitachi, McKinsey und Kabel Deutschland bei einem IT-Unternehmen in Schwentinental beworben haben. Und weil die Qualifikationen im Lebenslauf so gut passten, wurde er tatsächlich eingestellt. Sein Monatsgehalt war mehr als ordentlich: 11 000 Euro.

Doch schon nach einigen Monaten kamen dem Arbeitgeber Zweifel an seinem neuen Mitarbeiter. Es lag nicht nur daran, dass dieser älter aussah als sein angegebenes Alter von gerade mal 51 Jahren vermuten ließ. „Er hat auch kein Ergebnis gebracht“, erklärte ein als Zeuge gehörter Firmenvertreter. Es seien von dem Angeklagten keine Strukturen verändert worden. Und weitere Recherchen zunächst der Firma und dann einer von ihr beauftragen Detektei deckten weitere Ungereimtheiten auf.

Laut Anklage hatte sich der Angeklagte in seinem geschönten Lebenslauf 17 Jahre jünger gemacht, aus der Geburt 1946 in Unna wurde das Geburtsjahr 1964. Auch seine kriminelle Vergangenheit mit Verurteilungen wegen Betruges, Titelmissbrauchs und Urkundenfälschung verschwieg er. Zur Eintragung ins Handelsregister beim Amtsgericht Kiel als Geschäftsführer legte er die Kopie eines gefälschten Ausweises vor und gab an, eine reine Weste zu haben.

Mit schütteren grauen Haaren und weißem Schnauzer saß der Angeklagte neben seinem Anwalt und wollte sich zunächst nicht weiter äußern. Nach Anhörung der als Zeugen geladenen Firmenvertreter räumte er aber dann doch nach und nach die Vorwürfe zumindest teilweise ein.

In der Tat habe er seinen Lebenslauf gefälscht, sich jünger gemacht. Einen Doktortitel habe er schon, sagte er zunächst, gab letztlich aber zu, dass auch dieser erfunden war. Und so ganz stimmte es mit seinen Tätigkeitsangaben bei bekannten Firmen im Lebenslauf auch nicht. Unklar blieb für das Gericht, wo er wann als was gearbeitet hat. Und als alles quasi schon raus war, fing der Angeklagte an zu reden.

Bis 2001 lief für ihn beruflich eigentlich alles zufriedenstellend, dann erkrankte seine erste Frau an Krebs. „Unsere Ersparnisse wurden aufgebraucht. 2006 verstarb sie“, berichtete der Angeklagte. Wenig später lernte er eine neue Partnerin kennen, heiratete sie 2011. Auch sie erkrankte an Krebs. Finanziell wurde es für ihn immer enger. „Alle Bewerbungen wurden wegen meines Alters abgeschmettert. Dann wollte ich ganz schlau sein und habe versucht, mit falschen Dokumenten eine Lohnsteuerkarte zu bekommen“, gab der Angeklagte zu. Es klappte nicht, er wurde sogar verurteilt. Es wurde immer enger, da kam die Stellenausschreibung in Schwentinental wie gerufen für eine Bewerbung.

„Ich habe gedacht, es geht gut, es war aber nicht richtig. Es war Mist, keine Frage“, gestand er. Wegen der Krebserkrankung seiner zweiten Frau wollte er „finanziell wieder auf die Beine kommen“. 2014 verstarb auch diese Ehefrau.

In ihrem Plädoyer sprach die Staatsanwaltschaft zwar noch davon, dass sich der Angeklagte unter Angabe falscher Referenzen und eines falschen Alters beworben habe. Er habe sich deshalb wegen Betruges strafbar gemacht. Während die Anklagevertretung alle anderen Vorwürfe fallen ließ, forderte sie für diesen Betrug eine viermonatige Haftstrafe auf Bewährung und als Auflage eine Zahlung von 1000 Euro an eine gemeinnützige Institution. Auch der Verteidiger räumte die Täuschungen ein. Aber sein Mandant habe alle Anforderungen im Job erfüllt, ein Schaden sei nicht erkennbar. Und weil dieser nicht habe betrügen wollen, forderte er Freispruch.

Der Richter ging in seinem Urteil dann aber noch über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus. Er verurteilte den Angeklagten zu acht Monaten Haft, ausgesetzt auf zwei Jahre zur Bewährung. „2001 rutschte der Angeklagte ab, als seine erste Ehefrau starb und dann auch seine zweite Ehefrau“, sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Finanzielle Schwierigkeiten und mehr als 100 erfolglose Bewerbungen seien gefolgt. Weil er für Jobs zu alt gewesen sei, habe er sich 17 Jahre jünger gemacht. Letztlich sei es ein Anstellungsbetrug gewesen. Entscheidend dafür war aus Sicht des Gerichts, dass es sich um eine Vertrauensstellung handelte, er eine übermäßige Bezahlung erhielt und nicht die Voraussetzungen für den Job besaß.

Bleibt nachzutragen, dass der Angeklagte heute bei einem Freund auf Teneriffa lebt. Seine Wohnung in Bad Homburg hat er untervermietet, weil er die Miete nicht mehr bezahlen kann.

von Michael Kuhr

erstellt am 20.Jan.2017 | 11:45 Uhr