Eutin : Sozialverband startet ins neue Veranstaltungsjahr

Ortsverbandsvorsitzende Elke Friedrichsen präsentierte die geplanten Aktionen jetzt unter dem neuen Motto des SOVD „Nah’ bei den Menschen“ : Die erste Fahrt startet am 21. Februar zum Mehlbüdelessen in Weddingstedt und einer Kaffeepause in der Perdoeler Mühle (Foto). Für den März ist dann die Jahresversammlung mit einem Vortrag von Mitglied Prof. Heberlein und Ehrungen vorgesehen – am 17. März ab 15 Uhr im Brauhaus Eutin.

In die Wilster-Marsch führt eine Rundfahrt am 25. April samt Mittagessen. Danach folgt eine Mehrtagesfahrt: Die Insel Usedom (Foto) wird das Ziel vom 29. Mai bis 2. Juni sein. Es geht ins Waldhotel Trassenheide mit einer Rundfahrt und auch nach Ahlbeck/Swinemünde. Fischgenießer sollten sich den 27. Juni vormerken, denn dann gibt es ein „Schollenessen satt“ im Hotel „Seestern“ in Kalifornien/Ostsee und man kehrt zum Kaffeetrinken hinterher in den Obsthof Münster bei Dodau ein.

Die Landeshauptstadt Mecklenburgs Schwerin (Foto) wird am 22. August angefahren, wo nach einer Stadtrundfahrt ein Besuch des Kutschenmuseums mit Führung angeboten wird.

Am 12. September schließlich heißt eine Fahrt „Kultur und Kult Büttenwarder“, danach folgt das Schloss Reinbek. Auf Gut Basthorst gibt es neben dem Mittagessen auch eine Führung und im Forsthaus Seebergen kann Kaffee getrunken werden.

Der Modemarkt Adler in Halstenbek ist das Reiseziel am 24. Oktober mit Mittagsbuffet und danach wird noch das Panoptikum in Hamburg angesteuert.

Das vielseitige Veranstaltungsjahr endet am 1. Dezember traditionell mit der Adventsfeier im Uklei-Fährhaus mit verschiedenen Darbietungen. Dazu gibt es wieder einen Bustransfer und eine Kaffeetafel.

Angeboten werden 2017 weiterhin eine Gymnastik-Stunde sowie ein Spiele-Kaffee-Nachmittag. Zu den Veranstaltungen „sind auch gerne Nichtmitglieder willkommen, wenn noch freie Plätze im Bus vorhanden sind“, sagt Elke Friedrichsen. Interessierte für die Fahrten können sich unter Tel. 04521/1291 und 4489 anmelden, oder auch zeitweise in der Geschäftsstelle unter Tel. 04521/830320.





von Alexander Steenbeck

erstellt am 10.Jan.2017 | 17:30 Uhr

