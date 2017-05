Großübung der Fallschirmjäger : So trainieren Elitesoldaten nächste Woche in SH

vergrößern 1 von 1 Foto: Bundeswehr 1 von 1

Eutin | Fallschirmjäger springen aus Transall-Maschinen, und ein Hafen wird eingenommen: Am Montag beginnt eine neue Großübung der Bundeswehr in Schleswig-Holstein. Federführend ist die Division Schnelle Kräfte (DSK) der Bundeswehr mit Sitz in Stadtallendorf, die die Übung vom 8. bis 19. Mai im Norden stattfinden lässt. „Die Anteile mit realer Übungstruppe sind im Raum zwischen Appen, Husum, Putlos und Eutin auch außerhalb der Übungsplätze vorgesehen“, sagt Major Kieron Kleinert, Pressesprecher der DSK.

Mit rund 3500 Soldaten wird die multinationale Übung „Red Griffin/Colibri 50“ in Schleswig-Holstein eines der größten Manöver der vergangenen Jahre.

Beteiligt sind Luftlande- sowie Hubschrauberkräfte der DSK sowie niederländische und französische Soldaten. Doch damit nicht genug: Transporthubschrauber und -flugzeuge der Luftwaffe, Landungsboote der Marine, Einheiten der Streitkräftebasis und des Sanitätsdienstes sind ebenfalls eingebunden.

Ziel der Übung sei es, die verschiedenen Fähigkeiten der Division zu üben, so Kleinert. Neben Luftlandeoperationen und dem Einsatz von Transport- und Kampfhubschraubern ist die DSK nämlich auch für die Evakuierung deutscher Staatsbürger aus Krisengebieten zuständig.

Zum Übungsinhalt gehören unter anderem Luftlandeoperationen, militärische Fahrzeugmärsche sowie das Aufklären und Bekämpfen gegnerischer Flugabwehrstellungen. „Der riskante Einsatz im Fallschirmsprung, die komplexen Führungsverfahren oder der Transport von Soldaten und Material über längere Strecken über Land und durch die Luft müssen regelmäßig geübt werden“, sagt Kleinert. Ebenso seien das Zusammenwirken mit anderen Teilstreitkräften sowie Partnernationen wichtige Übungsbestandteile.

Der Übung liegt ein frei erfundenes Landes- und Bündnisverteidigungsszenario zugrunde, das an die Gegebenheiten des Übungsraumes angepasst wurde. Schleswig-Holstein als Übungsgebiet wurde auch deshalb ausgewählt, weil hier Flughäfen und Küstenregionen integriert werden können, die den ansonsten meist im Innenland trainierenden Soldaten der DSK nicht zur Verfügung stehen, so Kleinert.

Die Termine in der Übersicht:

Wann Was Wo 10. Mai, 9-13 Uhr Luftlandeoperation von Fallschirmjägern, gegebenenfalls Lastenabwurf aus einer Transportmaschine vom Typ Transall Ahrenviölfeld 12. Mai, 9-13 Uhr Gegebenenfalls Lastenabwurf aus einer Transportmaschine vom Typ Transall Alt Duvenstedt (Hohn) 15. Mai, Uhrzeit wird noch bekanntgegeben Luftlandeoperation von Fallschirmjägern und Bekämpfung einer Raketenabwehrstellung Eutin 16. Mai, 7.30-17 Uhr Luftlandeoperation von Fallschirmjägern, dabei Einnehmen eines „fiktiven“ Hafens Panker

von Alexander Steenbeck

erstellt am 05.Mai.2017 | 12:12 Uhr