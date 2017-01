„Seefahrt: kriminell“ – Der Ticketverkauf hat begonnen

1 von 1 Foto: lange 1 von 1

Die MS Freischütz sticht wieder in See. Und mit an Bord hat sie auch in diesem Jahr wieder spannende Geschichten um ungeklärte Mordfälle. Denn zum dritten Mal findet von April bis September, unterstützt von der Sparkasse Holstein, das Programm „Seefahrt: kriminell“ mit vier Krimi-Autoren und ihren besonderen Lesungen auf dem Eutiner See statt. Karten gibt es ab sofort in der Tourist-Info Eutin. Und aus Erfahrung weiß Initiatorin Katharina Knieß vom Büro für Kulturkommunikation „Tipp“: „Die Karten sind immer schnell weg.“

Von der Krimi-Fan-Gemeinde mit Vorfreude erwartet sind wieder die Lesungen von Krischan Koch und Eva Almstädt. „Krischan Koch kam im letzten Jahr wahnsinnig gut an“, erklärt Katharina Knieß. Mit „Backfischalarm“ stellt der Hamburger am 26. April sein im März erscheinendes Buch vor. „Man merkt, dass er für das Kabarett schreibt, er hat den Schwung des Kabaretts in seinen Texten“, sagt Katharina Knieß. Eva Almstädt liest am 21. Juni auf der MS Freischütz aus dem neuesten Werk „Ostseejagd“, dem zwölften Fall von Kommissarin Pia Korittki. Eva Almstädt sei eine gefragte Autorin, berichtet Katharina Knieß: „Ich wurde schon oft gefragt, ob sie in diesem Jahr auch wieder kommt und ich konnte sagen: ,Ja‘.“

Zuvor, am 23. Mai, wird Anja Marschall ihren Kriminalroman „Tod am Nord-Ostsee-Kanal“ vorstellen. Darin geschieht ein tödlicher Unfall an der Baustelle des Nord-Ostsee-Kanals im Jahr 1894. „Ich fand das Buch unheimlich spannend“, so Katharina Knieß. „Weil anhand eines Krimis gezeigt wird, wie der Kanal gebaut wurde.“ Der Letzte in der Runde der Autoren ist Henrik Siebold mit der Vorstellung von „Inspektor Takeda und der leise Tod“ am 14. September. Knieß: „Siebold ist politik-kritisch, aber ohne erhobenen Zeigefinger.“ 75 Personen haben auf der MS Freischütz Platz. Während der Fahrt können sich die Gäste dank Lautsprechern frei bewegen, etwa um auf Deck die Aussicht zu genießen, ohne die Lesung zu verpassen. Gastronomie gibt es an Bord. Die Fahrt auf der MS Freischütz dauert bis zu zwei Stunden. Startpunkt ist an der Schwimmhalle, Riemannstraße 46, um 19.30 Uhr. Die Tickets kosten 15 Euro.

Andrea Lange

24.Jan.2017