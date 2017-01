Schüler diskutieren EU-Außenpolitik

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Moderator Murat Lanz musste seine Talkshow unterbrechen: Zu unsachlich diskutierte einer seiner beiden Gäste – der Politiker der Partei „Die Alternativlosen“ – über die Flüchtlingspolitik. Und auch aus den Zuschauerreihen wurde die Stimmung zunehmend angeheizt durch Rufe wie „Lügenpresse“ oder „Panzer“. Dass die Polit-Runde vermeintlich eskalierte, war jedoch Absicht. Denn die von den Schülern des Beruflichen Gymnasiums Lübeck inszenierte Talkshow „Murat Lanz“ war gestern nur eine von vier Präsentationen der Elft- und Zwölftklässler zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union in der Gustav-Heinemann-Stiftung.

Anschließend diskutierten die Jugendlichen mit Ulrike Rodust (SPD), Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Bernd Voss (Landes-Fraktion Die Grünen) und Anita Klahn, Sozial-, familien- und bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion Schleswig-Holstein, über die einzelnen Themengebiete.

Seit Mittwoch waren die 36 Schüler in der Gustav-Heinemann-Stiftung. Hier recherchierten und debattierten die 17- bis 20-Jährigen in Gruppen eingeteilt drei Tage lang zu unterschiedlichen Aspekten aktueller EU-Politik. Joël Landrath stellte mit seiner Gruppe den Ukraine-Konflikt vor. „Wir hatten eine Russin dabei, da gab es natürlich Kontroversen und viel zu diskutieren. Das war gut“, befand der 17-Jährige. Während eine weitere Gruppe die Vor- und Nachteile einer EU-Armee aufzeigte, referierte das Team um Marie Poff über Kernbegriffe der Flüchtlingspolitik, wie Verteilungsschlüssel und Obergrenze.

Murat Tastekin, der gemeinsam mit seiner Gruppe die Talkshow „Murat Lanz“ inszeniert hatte, wendete sich am Ende der Präsentation an seine Mitschüler in den Zuschauerreihen: „Wir sind gegen eine Festung Europa“, hielt der Schüler als Fazit fest. „Wir können unsere Probleme nur als gemeinsames Europa lösen.“

In der anschließenden Gesprächsrunde mit Ulrike Rodust, Bernd Voss und Anita Klahn sprachen die Schüler über ihre Hoffnungen und Sorgen zur Außenpolitik Europas, etwa mit Blick auf das Verhältnis von Ukraine und EU-Staaten. „Die Ukraine ist geteilt“, erklärte Marie Poff, die Verwandte in der Ukraine hat. „Westlich davon sind die Menschen pro Europa, im Osten sind sie nach Russland orientiert.“ Das Potenzial der Ukraine sei schön und gut, reagierte ein Schüler aus den Zuschauerreihen, aber man sollte demokratische Entscheidungen, wie sie in der Ukraine getroffen wurden, als EU auch akzeptieren. „Ich bin beeindruckt, wie gut die Schüler vorbereitet waren“, lobte Anita Klahn die Gesprächsrunde stellvertretend für ihre Politik-Kollegen.

von Andrea Lange

erstellt am 27.Jan.2017 | 13:12 Uhr