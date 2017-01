Ruhiges Jahr für Hobstiner Wehr

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Laut Bericht des Wehrführers Jan-Martin Benthien verdoppelten die 16 aktiven Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hobstin 2016 ihre Einsätze gegenüber dem vorangegangenen Jahr. In absoluten Zahlen zeigt sich, dass die kleinste der vier Ortswehren in der Gemeinde Schönwalde dennoch ein „relativ ruhiges Jahr“ hinter sich hat, wie es Benthien am Freitagabend auf der Jahreshauptversammlung der Wehr beschrieb.

Viermal rückten die 14 Hobstiner, die durch zwei Kameraden mit doppelter Mitgliedschaft unterstützt werden, 2016 aus. Im Januar konnte die Anfahrt zur Unterstützung in Langenhagen bereits nach zwölf Minuten beendet werden. Es war der kürzeste Einsatz. Im März konnten dann sieben der Aktiven ihr Können unter Beweis stellen, als es bei Kniphagen einen Baum von der Landesstraße zu räumen galt. Im Juni folgte die Teilnahme an der Gemeindeübung in Kniphagen. „Leider war die Übung unangekündigt und uns blieb mit gerade mal fünf Kameraden nur die Wasserversorgung“, zog der Wehrführer seine Bilanz der Übung, die mit drei Stunden Dauer einschließlich Nachbesprechung der deutlich längste Einsatz des Jahres war. Im Oktober hatte eine Brandmeldeanlage in Schönwalde ausgelöst. Die Meldung „Fehlalarm“ erreicht die Hobstiner wie im Januar auf der Anfahrt.

Gemeindewehrführer Matthias Hamann prophezeite für 2017 steigende Einsatzzahlen. Angesichts der geringen Einsatzbereitschaft am Tage müsse zukünftig mit der Alarmierung mehrerer Ortswehren gerechnet werden, um etwa bei gemeldeten Wohnungsbränden die erforderliche Zugstärke von 22 Mann mit acht Atemschutzgeräteträgern zu erreichen.

Für dieses Jahr hoffen die Blauröcke auf den Ersatz ihres Fahrzeuges. Das 29 Jahre alte Tragkraftspritzenfahrzeug hatte im vergangenen Jahr Getriebeprobleme. „Wie kann das nach nur 20 000 Kilometer Fahrleistung sein? Das ist doch ein Garantiefall“, scherzten die Kameraden auf der Versammlung.

Erfolgreich waren das Sommerfest und Fernsehübertragungen zur Fußballeuropameisterschaft. Die Einnahmen ließen die 2015 stark geschröpfte Kameradschaftskasse um 2535 Euro anwachsen, wie Kassenwart Florian Köhn berichtete. Die Einführung der Satzungen zur Führung der Kassen sei „bei weitem nicht so schlimm, wie gesagt wurde.“ Köhn äußerte sich positiv da es nun Rechtssicherheit für Wehrvorstand einschließlich Kassenwart gebe. Zudem sei er froh, dass es nun eine Regelung gebe, für welche Zwecke das Geld verwendet werden dürfe. Da die Kasse bereits seit 2014 den Anforderungen entspreche sei einzig die Aufstellung eines Haushaltsplanes ein Wehrmutstropfen. Um der neu zu beschließenden Satzung gerecht werden zu können wählten die Kameraden Hendrik Weidemann zum stellvertretenden Kassenwart, da der Wehrführer zukünftig keinen Zugriff auf die Kasse mehr haben dürfe.

Schönwaldes Bürgermeister Hans-Alfred Plötner (CDU) kündigte in seinem Grußwort augenzwinkernd an, nun die Kassenwarte um ein Darlehn an die Gemeinde zu bitten. „An die Wehrführer war ja bisher nicht ranzukommen.“ Besondere Worte des Dankes richtete Plötner an den ehemaligen Wehrführer Joachim „Jochen“ Böhnke, der an dem Abend von Hamann auf eigenen Wunsch in die Ehrenabteilung überstellt wurde, die nun zehn Kameraden zählt. Dank ging auch an die übrigen Kameraden für ihre Einsatzbereitschaft verbunden mit dem Wunsch des Bürgermeisters: „Kommt immer heil und gesund zurück.“