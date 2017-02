600 Euro Strafe : Raser auf Fehmarn mit Tempo 180 gestoppt

Fehmarn | Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt ist ein Autofahrer auf der Insel Fehmarn gerast. Der 39-jährige Ostholsteiner wurde am Freitag mit 180 Kilometern pro Stunde auf der Bundesstraße 207 von einem Videowagen der Polizei erwischt, wie ein Sprecher mitteilte. Erlaubt sind dort nur 80. Er sei „wohl in Gedanken“ gewesen, habe der Fahrer den Beamten bei der Kontrolle erklärt. Nun erwarten ihn ein Bußgeld von 600 Euro, drei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von dpa

erstellt am 03.Feb.2017 | 17:35 Uhr

