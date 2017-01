Plön : Punsch und Schmalzbrote zum Abschied

1 von 1 Foto: Kuhr 1 von 1

Er hatte es versprochen und natürlich auch eingehalten. Zu seinem Abschied aus dem Berufsleben hatte Plöns Alt-Marktmeister Harald Hohbein gestern am Rande des Wochenmarktes einen Stand mit Punsch (mit und ohne Schuss) und Schmalzbroten aufgebaut. Der 63-Jährige verabschiedete sich damit in den Ruhestand. Es war seit Mai 1980 in verschiedenen Funktionen bei der Stadt Plön beschäftigt.

von Michael Kuhr

erstellt am 01.Jan.2017 | 04:30 Uhr

