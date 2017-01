PSV stellt zwei Vizemeisterinnen

1 von 1 Foto: Ahnfeldt 1 von 1

Der Leichtathletiknachwuchs aus Schleswig-Holstein kämpfte in den Altersklassen U16 und U20 gemeinsam um Landestitel. In der U16 gab es eine getrennte Wertung mit Hamburg. Silber holten sich die beiden W15-Starterinnen Hanna Ehrich vom PSV Eutin, die die Kugel 10,01 Meter stieß und Bente Kropp vom TSV Grömitz im 300-Meter-Lauf in 46,41 Sekunden.

Bente Kropp verpasste im Weitsprung nach 4,88 Metern, im Kugelstoßen mit 9,56 Metern und im Dreisprung mit 8,71 Metern als jeweils Vierte knapp das Podest. Sie stand auch im 60-Meter-Hürdenfinale, in dem sie in 10,25 Sekunden auf den fünften Rang kam. Erwartungsvoll ging auch Klubkameradin Finja Plath in den Wettkampf der Altersklasse W14. „Sie soll vor allen Dingen für spätere Landesmeisterschaften lernen“, meinte Trainerin und KLV-Vorsitzende Angelika Kojellis. Die noch zur W13 zählende Weitspringerin machte schon fast ihr Meisterstück, denn mit 4,65 Metern sprang sie zu Bronze.

Trainerinnensohn David Kojellis, der zur M15 zählt, vervollständigte mit zweimal Bronze im 60 Meter Hürdenlauf mit 9,26 Sekunden und im Kugelstoßen mit 10,62 Metern die Grömitzer Erfolgsbilanz und hätte über 300 Meter nach 42,11 Sekunden als Vierter fast noch die dritte Bronzemedaille ergattert. Auf den gleichen Platz kam Vereinskamerad Leander Hoff in der M14, als er im Hochsprung 1,45 Meter überquerte.

In der gleichen Altersklasse gelangen Fiete Ole Strube vom PSV Eutin zwei fünfte Ränge im Weitsprung mit 4,47 Metern und im 60-Meter-Hürdenlauf in 10,78 Sekunden. Dan Even Segler vom TSV Heiligenhafen steuerte über 3000 Meter in 12:03,43 Minuten eine weitere Bronzemedaille zu den Ostholsteiner Erfolgen bei.

In der M15 gab es wei-

tere Endkampfplatzierungen durch David Kojellis im 60-Meter-Sprint als Achter in 8,05 Sekunden sowie seine Klubkameraden Thilo Baasch mit 9,81 Metern als Sechster und Hendrik Knoop mit 9,06 Metern als Siebter im Kugelstoßen.

In der W14 holte sich Marieke Will vom TSV Plön die Bronzemedaille mit 9,13 Metern, während Johanna Kojellis vom TSV Grömitz mit 8,58 Metern Fünfte wurde. Bei den 15-jährigen Mädchen stand Jasmin Braun vom TSV Grömitz im 60-Meter-Finale, in dem sie in 8,54 Sekunden auf den sechsten Platz lief. Hanna Ehrich kam im Hochsprung in Hamburg gar nicht zurecht, sie belegte dennoch mit 1,40 Metern den fünften Platz.

von Harald Klipp

erstellt am 20.Jan.2017 | 20:09 Uhr